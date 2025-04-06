越南国会主席陈青敏在IPU-150大会全体会议上发言

越通社特派记者报道，当地时间4月6日上午，越南国会主席陈青敏在各国议会联盟第150届大会（IPU-150）高级全体会议上发表重要讲话。



国会主席陈青敏高度评价本届大会的主题“议会为推动发展与社会公正而行动”的意义。在全球面临着难以预测的变动，从气候变化到不平等和政治冲突的背景下，各国议会在支持和推动可持续发展以应对共同挑战方面发挥着非常重要的作用。



国会主席陈青敏强调，可持续发展必须与社会进步和公平齐头并进，国会主席陈青敏认为，如果有一部分民众仍然掉队，那么不能把发展视为成功。因此，各国议会的任务是确保所有政策都朝着缩小贫富差距的目标去努力，确保每一个公民都能从发展成果中受益。



关于越南为实现这一目标所做出的努力，国会主席陈青敏强调，越南国会一直在努力建立一个公正的法律体系和政策，鼓励人民参与政策的制定和实施过程。

国会主席陈成敏明确指出，越南国会正在努力完善法律框架，及时解决体制上存在的问题，以释放各类资源，应用科学技术、创新、数字化转型，发展绿色经济和能源转型，以推动国家快速、强劲和可持续发展，确保社会公平。



国会主席陈青敏建议各国议会加强国际合作、分享经验、互相支持，共同制定发展政策，及时有效地应对当前的挑战。



国会主席陈青敏强调，必须把人民放在中心位置，真正彰显民选机关的本质，以公平和社会进步作为发展最重要的衡量标准。此外，还需要加强各成员议会之间的行动协调和国际合作。各国议会联盟可以构建出一个更强大、更有效的成员议会相互支持网络。



陈青敏主席的讲话赢得了与会代表的积极反馈与讨论。（完）