越南国会主席陈青敏在67号房上香缅怀胡志明主席

值此越南共产党建党96周年（1930/2/3-2026/2/3）和丙午年春节降临之际，2月9日上午，越共中央政治局委员、国会党委书记、国会主席陈青敏率领国会常务委员会代表团，前往设在主席府胡志明主席遗迹区的67号房上香缅怀胡志明主席。



越共中央委员、国会副主席阮克定和阮氏清随团参加。



在庄严肃穆的氛围中，国会主席陈青敏上香缅怀越南民族敬爱的领袖胡志明主席。



在胡志明主席英灵前，国会主席陈青敏及代表团成员誓言：加强团结，大力革新国会思维与活动方式，以更好地满足实践要求；努力落实好越南共产党第十四次全国代表大会决议；提高立法质量、最高监督职能及对国家重大问题的决定权。同时，办好第十六届国会代表及2026-2031任期各级人民议会代表选举。



在以苏林总书记为首的越共中央委员会、政治局、书记处的领导，以及政府的密切配合下，国会将继续在完善体制、破解各大“瓶颈”、疏通各类资源及促进经济社会发展等方面发挥积极作用。



陈青敏主席同遗迹区干部人员交谈。图自越通社

同遗迹区干部人员交谈时，陈青敏主席嘱咐遗迹区干部职工继续努力，为子孙后代保护好与胡志明主席有关的遗物与资料；做好向广大民众及国际友人、游客介绍胡志明主席生平与事业的工作。值此丙午年春节之际，国会主席祝愿遗迹区全体干部职工身体健康、家庭幸福，圆满完成被交付的任务。



据统计，2025年，胡志明主席遗迹区共接待国内外游客约260万人次。期间，遗迹区还举行多场专题展览，内容涵盖越共历届全国代表大会及迎接第十六届国会代表选举的各项活动，吸引了广大干部、党员、学生及游客前来参观学习。该遗迹始终是越南历史、文化与旅游的“红色地标”，是国内民众、海外越侨及国际友人情感的汇聚地。（完）