越南国会主席陈青敏在胡志明市祝贺佛诞大典

值此2026年佛诞大典佛历2570年之际，5月29日上午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏代表越南党、国家和祖国阵线领导人，前往胡志明市看望并祝贺越南佛教教会证明委员会法主释智广长老和尚，以及证明委员会副法主、治事委员会主席释善仁长老和尚。越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀一同参加活动。



陈青敏向释智广法主及越南佛教协会证明委员会诸位高僧大德致以最美好的祝福，并向全国僧尼、居士和佛教信众致以亲切问候，祝愿大家在佛诞节期间平安吉祥、团结和乐、充满法喜。



陈青敏强调，在越南民族历史长河中，佛教始终与民族同行，与人民紧密相连。“护国安民”、“佛法与民族同行”的传统，已成为越南民族的宝贵精神财富。近年来，越南佛教协会继续积极发挥作用，巩固全民大团结，动员僧尼和信众认真落实党的主张和国家法律政策，积极参与爱国竞赛运动、保障和改善民生、扶贫济困、救助灾区和疫区民众、环境保护以及新农村和文明城市建设等各项工作。



陈青敏表示，国会近年来颁布了多部涉及宗教领域的法律，如2026年《宗教信仰法》、《土地法》、《教育法》、《文化遗产法》等，进一步完善了法律基础，为包括越南佛教协会在内的各宗教组织依法开展活动创造了更加有利的条件。



陈青敏高度评价释智广长老和尚的作用和威望，并相信越南佛教教会将继续发扬团结传统，与民族同行，动员广大僧尼和信众遵守党的主张和国家法律，为国家新阶段发展目标作出积极贡献。



国会主席陈青敏看望越南佛教教会证明委员会副法主、治事委员会主席释善仁长老和尚。图自越通社

陈青敏指出，2026年对越南佛教教会具有特殊意义，教会将迎来成立45周年，并举行各级佛教大会，迈向第十次全国佛教代表大会。他祝愿各项活动圆满成功，推动佛教教会不断发展壮大、深化融合与进步。



释智广长老和尚对党和国家领导人的关心表示感谢，并强调越南佛教协会将继续发扬团结传统，与民族同行，积极参与巩固全民大团结，开展爱国竞赛和社会公益活动。



同日，陈青敏还前往看望并祝贺释善仁长老和尚。陈青敏相信，越南佛教协会将继续发挥越南祖国阵线积极成员组织的作用，与党、国家和人民一道，共同推进国家建设与发展事业。



释善仁长老和尚对党和国家领导人的关心表示感谢，并希望今后继续得到支持和便利条件，使越南佛教教会和全国佛教信众更好发挥作用，为国家日益繁荣发展作出贡献。（完）