越南国会主席陈青敏在第152届各国议会联盟大会全体会议上发表重要讲话

越通社特派记者报道，当地时间4月16日，在土耳其伊斯坦布尔市，越南国会主席陈青敏在第152届各国议会联盟（IPU-152）大会全体会议上发表题为《培育希望、保障和平、为后代守护正义》的重要讲话。



陈青敏在讲话中强调，在当前世界不稳定和冲突加剧的背景下，本届大会的主题传递了既具有时代性又十分紧迫的信息。面对这一现实，我们仍有理由对未来充满信心和希望。



在全球层面，对多边主义和国际合作的承诺并未减弱。共同的议程，如“未来契约”、“2030年可持续发展议程”，仍然是全球集体行动的基础。通过不久前第六次世界议长大会的宣言，各国议会联盟的各成员议会再次确认了为所有人实现和平、正义与繁荣的承诺。



在区域和跨区域层面，特别是在亚太地区，多领域对接和多边合作倡议正在大力推进。东南亚国家联盟（东盟）和东盟议会联盟大会（AIPA）继续为地区的和平、合作与发展作出重要贡献。

参加会议的代表。图自越通社

陈青敏指出，凭借40年革新的成就，越南正全力以赴、自强不息迈入新的发展阶段，目标是到2030年成为拥有现代工业、中等偏高收入的发展中国家，到2045年成为高收入发达国家。越南也正在实施新的增长模式，以科技、创新、数字化转型为动力，同时确保社会公平、保护环境，使人民能更好地享受发展成果。



陈青敏重申，奉行独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展的对外路线，越南正与朋友、伙伴携手，积极主动、负责任地参与解决地区和全球的共同问题。



为抓住机遇，迎接挑战，陈青敏建议各国议会联盟及各成员议会继续大力推动国际合作与团结，巩固法治精神，支持各国促进世界和平与发展的倡议。



陈青敏提议加强议会外交，推动对话，建立各国间的信任与友谊，预防和解决冲突的根源，尊重国际法和《联合国宪章》的基本原则。



陈青敏表示：“本着这一精神，越南与各国议会联盟成员紧急呼吁有关各方严格遵守停火承诺，继续和平谈判，为当前的冲突寻求适当、可持续的解决方案。”



陈青敏提议发挥议会在建立法律框架、将国际承诺内化的先锋作用，特别是关于和平、安全、可持续发展、应对气候变化、防止大规模杀伤性武器扩散的承诺，对国际承诺的履行情况进行最高监督。



陈青敏强调，无论人类面临多大的困难和挑战，团结、分享与合作的精神都将帮助各国共同克服困难，为后代建设更加光明的未来。（完）