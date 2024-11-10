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越南国会主席陈青敏在河南省出席民族大团结日庆祝活动
陈青敏在活动上发表讲话，对利村、青香乡、清廉县和河南省在经济社会、国防安全、党建、新农村建设等方面取得突出成果感到高兴。
河南省是全国社会经济发展水平较高的地区之一。2024年前9个月，河南省GDP增长10.89%，位居全国第四；财政预算收入达近10万亿越盾（折合人民币28.57亿元），增长24.9%；全省贫困户发生率为2.01%。
陈青敏表示，预计第十五届国会第八次会议将通过《2025~2035年国家文化发展目标计划》，希望清廉县人民努力维护民族文化遗产，弘扬人文价值，构建文明生活、文明家庭，携手把国家建设得更加繁荣昌盛。
陈青敏指出，民族大团结日是回顾祖国阵线光荣历史和彰显民族大团结精神的重要活动。今年的活动恰逢越南祖国阵线第十次全国代表大会（2024-2029年任期）取得圆满成功，因此更具意义。
陈青敏通报了国家社会经济发展形势、国防安全等情况，要求河南省、清廉县、青香乡、利村居民区党委和政府下定决心，贯彻落实党的十三大决议和省委县委的决议精神，推进改革创新，推动经济发展，促进政治建设，积极响应由祖国阵线发起的新农村建设及系列爱国竞赛运动。
同时建议河南省各级政府、祖国阵线倾听群众心声与愿望，落实好基层民主制度，最大限度地发挥人民的当家作主权利，做好优抚对象帮扶工作，促进可持续扶贫等工作。
值此机会，陈青敏向利村成绩突出的干部和人民赠送礼物，向25户政策家庭、贫困及相对贫困户赠送慰问品。（完）