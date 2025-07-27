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越南国会主席陈青敏圆满结束对摩洛哥的正式访问

据越通社特派记者发回报道，当地时间7月27日上午，越南国会主席陈青敏与夫人阮氏青娥一行在圆满结束对摩洛哥的正式访问后，已离开首都拉巴特，启程赴瑞士出席第六次世界国会议长大会，并开展一系列双边活动。

摩洛哥众议院议长拉希德·塔勒比·阿拉米、众议院工作人员，越南驻摩洛哥大使黎金龟等来到拉巴特萨勒机场为陈青敏一行送行。

访摩期间，陈青敏分别会见了摩洛哥首相阿齐兹·阿赫努什，与众议院议长阿拉米和参议院议长穆罕默德·乌尔德·艾拉希德举行了会谈。在各场会见与会谈中，摩洛哥高级领导人高度评价陈青敏此次访问的意义，认为此行在两国正朝着2026年庆祝建交65周年迈进的背景下进行，具有重要作用。他们强调，越摩关系历经历史考验，始终保持良好发展势头，特别是在民间交流方面。

在友好、开放的气氛中，双方一致认为，需进一步努力推动经济和贸易合作，与政治关系水平相称；一致同意加强双向投资合作，并将对方作为各自拓展区域合作的“门户”。陈青敏建议，双方应继续加强市场信息共享，配合推动自由和可持续贸易倡议；推动企业对接；研究联合生产和出口至第三方市场的潜力，特别是那些在自由贸易协定中享有优惠的市场；同时考虑谈判并签署适应当前发展形势的新贸易协定；加强在农产品加工、化肥生产、可再生能源等战略产业的合作。

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摩洛哥众议院议长拉希德·塔勒比·阿拉米在萨莱拉巴特机场送别国会主席陈青敏一行。图自越通社

在议会合作方面，双方一致同意在多边议会框架中保持密切协调，促进青年议员和女议员之间的交流；加强高层代表团互访，加强立法，涉及数字化转型、应对气候变化和绿色经济发展等方面法律制定工作等的经验交流；推动议会外交以促进各部门、行业与企业间的合作。

访问期间，越南国会与摩洛哥众议院签署了合作协议。

在卡萨布兰卡市和首都拉巴特，陈青敏出席了推动越摩合作政策座谈会；会见了摩越友好协会主席、越摩友好议员小组主席；并与越南驻摩洛哥大使馆工作和旅摩越南人社群进行了亲切交流。

陈青敏此次访摩取得圆满成功，彰显了议会外交在服务两国人民利益、推动越摩合作关系乃至维护地区与世界和平、合作与发展中的重要作用。这也体现了“南南合作”的力量与价值，展现了发展中国家间的团结与友谊，为各国自身的发展进程作出积极贡献。（完）

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