越南国会主席陈青敏圆满结束对摩洛哥的正式访问

摩洛哥众议院议长拉希德·塔勒比·阿拉米、众议院工作人员，越南驻摩洛哥大使黎金龟等来到拉巴特萨勒机场为陈青敏一行送行。



访摩期间，陈青敏分别会见了摩洛哥首相阿齐兹·阿赫努什，与众议院议长阿拉米和参议院议长穆罕默德·乌尔德·艾拉希德举行了会谈。在各场会见与会谈中，摩洛哥高级领导人高度评价陈青敏此次访问的意义，认为此行在两国正朝着2026年庆祝建交65周年迈进的背景下进行，具有重要作用。他们强调，越摩关系历经历史考验，始终保持良好发展势头，特别是在民间交流方面。



在友好、开放的气氛中，双方一致认为，需进一步努力推动经济和贸易合作，与政治关系水平相称；一致同意加强双向投资合作，并将对方作为各自拓展区域合作的“门户”。陈青敏建议，双方应继续加强市场信息共享，配合推动自由和可持续贸易倡议；推动企业对接；研究联合生产和出口至第三方市场的潜力，特别是那些在自由贸易协定中享有优惠的市场；同时考虑谈判并签署适应当前发展形势的新贸易协定；加强在农产品加工、化肥生产、可再生能源等战略产业的合作。

摩洛哥众议院议长拉希德·塔勒比·阿拉米在萨莱拉巴特机场送别国会主席陈青敏一行。图自越通社

在议会合作方面，双方一致同意在多边议会框架中保持密切协调，促进青年议员和女议员之间的交流；加强高层代表团互访，加强立法，涉及数字化转型、应对气候变化和绿色经济发展等方面法律制定工作等的经验交流；推动议会外交以促进各部门、行业与企业间的合作。



访问期间，越南国会与摩洛哥众议院签署了合作协议。



在卡萨布兰卡市和首都拉巴特，陈青敏出席了推动越摩合作政策座谈会；会见了摩越友好协会主席、越摩友好议员小组主席；并与越南驻摩洛哥大使馆工作和旅摩越南人社群进行了亲切交流。



陈青敏此次访摩取得圆满成功，彰显了议会外交在服务两国人民利益、推动越摩合作关系乃至维护地区与世界和平、合作与发展中的重要作用。这也体现了“南南合作”的力量与价值，展现了发展中国家间的团结与友谊，为各国自身的发展进程作出积极贡献。（完）