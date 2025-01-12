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越南国会主席陈青敏向茶荣省贫困家庭和困难工人赠送春节慰问品

值此2025乙巳新春即将到来之际，1月11日上午，越南国会主席陈青敏与中央工作代表团在茶荣省会议中心向优抚家庭、贫困家庭、相对贫困家庭、少数民族同胞以及困难工人和劳动者赠送春节慰问品。

茶荣省领导在向国会主席陈青敏和中央工作代表团汇报时表示，尽管2024年面临诸多困难，但茶荣省仍完成了27项指标中的26项，其中超额完成部分指标。茶荣省地区生产总值（GRDP）增长率达10.04%（在全国排名第8，居九龙江三角洲首位），人均GRDP达9437万越盾。

各级、各部门集中力量落实关爱贫困家庭和帮助其迎接春节工作。对于优抚家庭，全省为23770名优抚对象提供了总额超过2000亿越盾的援助。

 

国会主席陈青敏表示，对于茶荣省乃至九龙江三角洲地区来说，贫困户和相对贫困户数量较多。这是未来茶荣省必须高度重视并集中力量解决的问题。

 

陈青敏要求茶荣省在2025年争取实现两位数的经济增长率。2024年全省GRDP增长率已达到10.04%，希望2025年能提升至12%至13%，从而圆满完成省党代会决议，顺利完成2021-2025年经济社会发展五年计划，为即将召开的各级党代会和越共十四大以及第十六届国会代表和2026-2031年各级人民议会代表选举做好充分准备。

*当日上午，陈青敏一行走访慰问了茶荣省梂昂县美隆乡美隆边防哨所，向哨所官兵及优抚家庭、贫困家庭和少数民族同胞赠送春节慰问品；探访了茶荣市少数民族中具有威望的山文得先生一家，并向他们赠送慰问品。（完）

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