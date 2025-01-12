越南国会主席陈青敏向茶荣省贫困家庭和困难工人赠送春节慰问品

茶荣省领导在向国会主席陈青敏和中央工作代表团汇报时表示，尽管2024年面临诸多困难，但茶荣省仍完成了27项指标中的26项，其中超额完成部分指标。茶荣省地区生产总值（GRDP）增长率达10.04%（在全国排名第8，居九龙江三角洲首位），人均GRDP达9437万越盾。

各级、各部门集中力量落实关爱贫困家庭和帮助其迎接春节工作。对于优抚家庭，全省为23770名优抚对象提供了总额超过2000亿越盾的援助。

国会主席陈青敏表示，对于茶荣省乃至九龙江三角洲地区来说，贫困户和相对贫困户数量较多。这是未来茶荣省必须高度重视并集中力量解决的问题。

陈青敏要求茶荣省在2025年争取实现两位数的经济增长率。2024年全省GRDP增长率已达到10.04%，希望2025年能提升至12%至13%，从而圆满完成省党代会决议，顺利完成2021-2025年经济社会发展五年计划，为即将召开的各级党代会和越共十四大以及第十六届国会代表和2026-2031年各级人民议会代表选举做好充分准备。

*当日上午，陈青敏一行走访慰问了茶荣省梂昂县美隆乡美隆边防哨所，向哨所官兵及优抚家庭、贫困家庭和少数民族同胞赠送春节慰问品；探访了茶荣市少数民族中具有威望的山文得先生一家，并向他们赠送慰问品。（完）