在越南共产党成立96周年和丙午年春节来临之际，2月1日上午，越南国会主席陈青敏率工作代表团向芹苴市 优抚对象家庭、武装力量、贫困户、相对贫困户以及劳动者赠送慰问品。



陈青敏代表党和国家领导人，向优抚对象家庭、武装力量、贫困户、相对贫户、劳动者及芹苴市人民致以亲切问候和最美好的祝福。



陈青敏在通报2025年国家情况时表示，尽管国内外形势仍面临诸多困难，但越南在各领域仍取得了许多突出成就。国会主席高度评价芹苴市的巨大努力与所取得的积极成就，其中，全市GRDP增长率达7.23%，人均收入接近9500万越盾，出口总额超过55亿美元，同比增长10%。社会保障工作和对有功人员的政策得到同步、及时、精准落实，贫困户比例降至0.63%，为九龙江三角洲地区最低水平。



越南国会主席陈青敏向芹苴市贫困户和劳动者赠送慰问品。图自越通社



关于2026年的重点任务，陈青敏建议芹苴市抓紧贯彻落实越南共产党第十四次全国代表大会决议，结合地方实际制定具体行动计划；同时关注制定详尽的经济社会发展方案，保障国防安全，加强政治体系建设。



此外，芹苴市需制定人力资源培训战略，加强对干部队伍专业能力、业务水平和政治素养的培养；重点推进教育培训事业以及科技领域的发展。



陈青敏强调，对优抚对象家庭和贫困群体的关心照顾不应只在节日、春节期间进行，而应常态化，确保全体人民都能切实享受党和国家的各项惠民政策。



值此机会，陈青敏和工作代表团见证了越南农业与农村发展银行（Agribank）向芹苴市捐赠40亿越盾资金，用于关爱贫困人口、优抚对象家庭以及社会弱势群体。