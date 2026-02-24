越南国会主席陈青敏向国会各委员会部署任务

值此2026年丙午新春之际，2月24日上午，越南国会主席陈青敏在国会各机关驻地与国会各委员会就部署2026年重点任务举行工作会议。



走访国会文化社会委员会时，陈青敏要求该委员会注重干部党员的政治思想教育工作，加强内部检查与监督工作，严防政治思想、道德及生活方式退化。



他要求文化社会委员会需紧扣越共十四大决议确定的文化社会目标，从而制定具体的行动计划，主动向党和国家提出参谋意见。



同时，陈青敏建议文化社会委员会党委继续领导建设廉洁强大的党委和党支部，满足新任务的要求；做好第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举的筹备工作。



与国会代表工作委员会举行会议时，陈青敏对该委员会2025年取得的积极成果给予高度评价。



针对2026年任务，他建议该委员会贯彻落实越共十四大决议，高度重视党建、政治体系建设和干部组织工作。



另外，陈青敏建议该委员会高度集中于选举工作；主动就第十六届国会第一次会议的人事工作提供参谋建议；提升民选机关及民选代表的履职质量；大力推动数字化转型及人工智能（AI）在代表管理工作和各级人民议会活动中的应用；提升第十六届国会的运作质量。

同国会民愿与监督委员会召开会议上，陈青敏要求2026年该委员会集中审查和监督《国会和人民议会监督活动法》的落实情况，确保法律法规同步、统一且高效地落到实处。



同时，建立全任期及2026年度监督计划；从早从远把握情况；在民众的申诉和举报信件管理工作中推进数字化转型并加强人工智能应用；为将国会建设成为真正代表人民的最高代表机关及国家最高权力机关作出贡献。



陈青敏在与国防安全和对外委员会举行会议上建议该委员会在2026年内提升各项法律草案和决议草案的审查质量。



他要求该委员会密切关注并精准掌握国际、地区及国内形势，做到预测精准、参谋及时；坚决同网络空间的歪曲破坏言论作斗争；与有关部门密切协调，确保安全秩序和社会安全，为第十六届国会代表和各级人民议会代表（2026-2031 年任期）选举成功举行作出贡献。



此外，陈青敏要求该委员会为国会的对外活动、议会外交、多边和双边会议做好准备，确保外事活动取得实效。



国会主席陈青敏与科技和环境委员会代表合影。图自越通社

当天上午，国会主席陈青敏与科技和环境委员会就2026年核心任务召开工作会议。



会上，陈青敏要求该委员会集中落实越共十四大决议以及国会党委关于执行越共十四大决议中涉及科技和环境领域的行动计划。同时，主动加强对已通过法律和决议执行情况的监督，确保法律、决议、法令及通知切实走进生活，为民众和企业带来实惠，提升人民的物质和精神生活水平。



国会主席要求该委员会充分发挥知识分子、科学家等专职国会代表在科学技术和环境领域的立法及最高监督工作的智慧；在科学与实践基础上，加强深度咨询及政策辩论。



科技和环境委员会需配合执行与第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举相关的各项任务，齐心协力完成既定目标。



国会主席建议科技和环境委员会应持续重视干部、公职人员的专业业务培训与培养工作；在数字化转型、数据化及人工智能的应用方面发挥带头作用。（完）