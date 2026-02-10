越南国会主席陈青敏向《人民代表报》颁发国会常务委员会奖状

2月10日下午，越共中央政治局委员、国会党委书记、国会主席陈青敏出席了国会常务委员会向《人民代表报》颁发奖状的仪式。



仪式上，陈青敏向《人民代表报》颁发了国会常务委员会奖状，表彰该报在数字化转型工作中取得的优异成绩。



陈青敏指出，自2009年升级以来，该报不断发展壮大，荣获了党、国家授予的多项奖励，其中包括2023年的一等劳动勋章。



陈青敏表示，《人民代表报》在宣传党的路线、主张和国家的政策、法律，报道国会、国会各机关及人民委员会活动，以及作为国会与全国选民和人民之间的桥梁等方面发挥着重要作用。该报在内容和表现形式上均呈现显著转变，内容日益深入，形式展现现代化；包括纸质报纸、新闻网、电视、视频在内的多平台的新闻生态系统同步发展。

国会主席陈青敏向《人民代表报》颁发了国会常务委员会奖状，表彰该报在数字化转型工作中取得的优异成绩。图自越通社

2025年，越南在经济社会、国防安全、外交、党建和政治系统建设、反腐防腐等方面取得了突出、全面的成就。国会主席强调，在这些成就中，有《人民代表报》等国会及其各机关的重要贡献。



进入2026年——贯彻落实党的第十四次全国代表大会决议的开局年，越南迈入新发展阶段，力争实现高速增长。在此背景下，国会主席要求《人民代表报》集中力量，广泛、及时、有效地宣传落实党的十四大决议和国会党委落实十四大决议的行动计划。同时，加大宣传国会立法、监督和决定国家重大事项的工作力度等。



陈青敏要求《人民代表报》集中力量，在第十六届国会代表和2026-2031任期各级人民议会代表选举前、中、后进行宣传；继续大力革新宣传形式，拓宽传播渠道，使国会、人民委员会的活动更贴近选民和人民。



《人民代表报》总编辑范氏清玄代表报社领导及全体干部、公务员、职员和劳动者，衷心感谢国会主席陈青敏、国会常务委员会和国会办公厅一直以来对报社的关心、切实指导以及给予的巨大信任和鼓舞。她强调，国会常务委员会颁发奖状，表彰《人民代表报》在数字化转型方面取得的优异成绩，这不仅是一种自豪，更是推动报社在前行道路上继续更加努力的强大鼓舞。（完）