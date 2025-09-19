越南国会主席陈青敏同马来西亚下议院议长举行会谈

马来西亚国会下议院议长佐哈里·阿卜杜勒热烈欢迎越南国会主席陈青敏与夫人此次正式访问马来西亚。马来西亚下议院议长佐哈里·阿卜杜勒表示相信此访将推动两国立法机关之间的合作，有助于切实落实越马全面战略伙伴关系，并为第46届东盟议会联盟大会（AIPA-46）的成功作出重要贡献。



越南国会主席陈青敏郑重转达了越共中央总书记苏林、国家主席梁强、政府总理范明政对马来西亚下议院议长佐哈里·阿卜杜勒的问候，同时希望正在受洪水和山体滑坡影响的马来西亚民众将早日恢复正常生活。



越南国会主席陈青敏高度评价马来西亚在担任东盟轮值主席国和东盟议会联盟（AIPA）主席国期间所发挥的作用和所作出的贡献；并强调，越南将全力支持马来西亚成功担任2025年东盟轮值主席国和第46届AIPA主席国的角色，以建设一个团结、统一并在地区保持中心地位的东盟。



两位领导认为，两国在党、政府、国家、国会以及民间交流等各个渠道的政治合作日益密切。双方保持高层和各级代表团互访频繁及双边合作机制。议会合作在双边和多边框架内均取得良好进展。双方经常互派代表团，保持高层接触，并在地区和国际议会间机制中紧密协调配合。



越南国会主席陈青敏和马来西亚国会下议院议长佐哈里·阿卜杜勒。图自越通社

为推动越马新阶段合作关系日益高效、深入和务实发展，双方认为需要继续巩固政治互信，尽早落实关于推动全面战略伙伴关系的《2025—2030年行动计划》；进一步为经贸与投资合作创造便利条件，力争早日实现两国贸易额达180亿美元的目标，并朝着更加平衡的方向发展，其中重点关注清真产业、可再生能源、绿色能源、数字化转型、农业、旅游、教育培训等潜在领域。



双方积极推动海事合作，在处理非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞活动方面进行有效协调，为欧盟早日撤销对越南水产业的“黄牌警告”创造条件。双方还一致同意加强民间交流，特别是青年一代的交流，为推进两国友谊以及东盟共同体作出贡献。



两国领导人同意通过加强高层和各级代表团互访、开展女议员与青年议员交流，推动议会渠道合作；同时共享信息与经验，为落实新确立的全面战略伙伴关系框架下的新领域合作创造有利条件。双方还将加强对两国政府已签署的国际条约和合作协议的监督执行，以确保取得实效。



越南国会与马来西亚下议院将继续密切配合，在多边论坛上相互支持，为维护地区和世界和平、稳定与发展环境做出贡献。（完）