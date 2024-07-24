越南国会主席陈青敏发表关于执行阮富仲总书记遗愿的文章

陈青敏在文章中强调，越南共产党中央委员会总书记阮富仲——越南党和国家特别杰出的领导人、理论家、思想家、文化家、模范人格已与世长辞。这是越南党、国家、越南民族和越南人民的重大损失。

近60年来的工作中，阮富仲总书记把毕生精力都献给党、国家和人民的事业 ，完全无愧于党的信任、国家的期望、人民的厚爱。作为重要历史时期具有战略性、勇敢性和创造性的领导人，在继承和弘扬越南革命成果的基础上，阮富仲同志在总书记岗位上，同中央政治局、书记处、中央委员会一道，领导和指导全党、全军、全民继续全面、同步地推进国家的革新事业，充分发挥民族大团结和国际团结的力量。

曾经担任越南第十一届、第十二届国会主席，第十一届、第十二届、第十三届、第十四届、第十五届国会代表，越南社会主义共和国主席，越南共产党中央委员会总书记阮富仲同志始终高度重视越南国会的组织和运作，全面、客观、科学、具体地指导和领导国会的组织和运作，致力于建设真正强大的越南国会，无愧于其作为越南人民的最高代表机构和越南社会主义共和国的最高权力机构的作用和地位，为建设和完善越南社会主义法治国家作出贡献，满足国家革新事业日益提高的要求。

在以阮富仲总书记同志为首的越南共产党的领导下，越南国会沿着正确方向迈出了正确步伐，提高了运作质效，促进了民主和法治，充分落实人民当家作主权利，与整个政治体系一道，引领国家克服一切困难和挑战，继续快速稳步前进。

陈青敏在文章中支出，国会的立法活动在数量、质量、流程和程序方面取得了许多进步，立法计划确保同步性和统一性、可行性、透明度以及与国际法的协调沟通，基本满足国家革新、建设和保卫事业的要求。

国会监督活动得到加强，在方式上有很多创新，特别是质询和专门监督活动。国家重大问题的决策日益全面、恰当，符合国家利益，顺应人民的意志和愿望。国会乃至越南国家在国际舞台上的地位、作用和威望日益增强。

总体而言，国会的活动日益民主、公开、透明，法治不断增强，与选民和人民相伴并密切联系，始终坚持人民和国家利益至上，按照宪法和法律的规定，有效履行职责、任务和权力，为建国卫国事业作出了巨大、重要的贡献。

阮富仲总书记对不断创新国会组织和运作作出了严厉指示，如：进一步加强国会立法能力，提高立法活动质量，建设同步、统一、可行、公开、透明的法律体系；进一步提高国会监督的质量、效果和效率；根据人民的意愿和愿望，提高重大问题的决策质量，确保国家和民族利益；组织选举活动必须确保民主、公平、合法、安全、节约，选拔任用才德兼备的代表。

阮富仲总书记要求加强和更新党对国会的领导，因为这是国会圆满完成人民寄托的一切重要任务的决定性因素；必须在国会各项活动中进一步推进民主、法治，“激发我国政治体系的力量、活力和创造力”。最重要的是，国会必须“贴近人民、紧密联系人民，充分掌握和深刻理解人民的愿望和合理要求，倾听并充分反映人民的意志和意愿”。

总书记同志时刻提醒每一位国会代表，充分认识人民代表的权利和责任；向人民学习，从实践学习，国会颁布的政策和法律不要偏离生活。“如果我们跳动着生活的心跳、跳动着人民的心跳，国会的活动一定会生动有效。”在集中精力创新国会的组织机构、干部工作的同时，首先，每个国会代表和每个国会下属机构必须努力果断有效地行动，坚持人民和国家利益至上；未雨绸缪地地防止国会所有活动中出现消极表现和恶化。

在第十五届国会第一次会议开幕会上，阮富仲同志对创新国会组织和运作作出了重要指示。由于外部的不利影响和国内的局限性和弱点，越南面临着许多困难和挑战，创新国会的组织和运作是当务之急，以胜利实现越共十三大决议，满足新时期国家建设和保卫事业的要求。

深刻领会阮富仲总书记的领导、方向和期望，今后一个时期，国会将进一步弘扬近80年来的成就和经验，充分深刻认识国会在越南共产党领导下的政治体系中的地位、作用和责任；创新提高国会运作质效，最好地满足新时期国家的政治任务和要求，建设民主、法治、主动、智慧、团结、创新、负责的国会，成为人民最高代表机构、越南越南社会主义共和国的最高权利机构；不断探索和创新活动内容和方式，按照宪法和法律的规定履行好职责、任务和权力；及时把党的路线和主张制度化，满足人民群众的实际要求和愿望。

其中，组织方面，国会不断创新，实现结构精简、运行高效；着力提高代表特别是专职国会代表素质。

在运作方面，国会在立宪和立法、最高监督、决定国家重大问题三大方面不断全面创新。

在立法活动中，国会按照中央第27号决议（27-NQ/TW）的要求，积极主动地完善法律体系和严格有效的执法机制，满足国家快速可持续发展的要求。其中，国会将继续制定发展、民主、公平、人道、完善、及时、同步、统一、公开、透明、稳定、可行、容易获得、能够调节社会关系的法律制度，以人民、组织和企业的合法权益为中心。

在监督活动中，国会将继续研究并更加明确国会最高监督的范围、对象、方式和形式；监督活动定期持续开展，紧扣实际情况。

质询活动中，国会将不断加强辩论，深入明确质询内容，确定具体责任，接纳选民意见和为质询活动服务的信息等。

陈青敏强调，阮富仲总书记同志逝世，给全党、全军、各阶层人民、海外同胞和国际友人留下无限哀悼。在那无限的悲痛中，我们坚信，在党的领导下，阮富仲总书记同志关于创新国会组织和运作的思想和遗愿，使国会与选民的联系日益密切，国会真正为人民谋福利的活动将继续在实践中得到落实，为越南富强、人民日益富裕和幸福做出贡献。（完）