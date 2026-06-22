越南国会主席陈青敏参观2026年全国报刊展

在参观《共产主义杂志》、 《人民报》、越南国家电视台、越南之声广播电台、越南通讯社、《人民代表报》等新闻媒体机构的展位时，国会主席陈青敏驻足参观了介绍越南革命新闻101年历程的展区，深入了解融媒体新闻产品、融合编辑部模式以及新闻活动中的新技术应用。国会主席对各新闻媒体机构在本届报刊展上的周密准备和出色的展现给予了高度评价。



2026年全国报刊展的主题为“越南新闻事业——在新时代忠诚、创新、担当”。这三个关键词彰显了革命新闻工作者的核心使命：始终绝对忠于党的理想和人民的利益；不断创新创意，应用现代技术；同时，在建设公平、民主、文明社会的事业中提高社会责任意识和职业道德。



越南国会主席陈青敏参观越通社的展位。图自越通社

本届报刊展规模达87个展位，设计同步、现代且极具特色。从“越南革命新闻101年——成就与使命”专题展区，到各大主流新闻媒体机构的大面积展位，再到各联分会、分会及地方记者协会的展位等。这一切共同构成了一幅生动的全景画卷，反映了革命新闻在数字化转型和新技术应用趋势下蓬勃发展的潮流。



活动期间，组委会颁发了多项崇高奖项，以表彰各集体和个人的卓越努力，其中包括57个“令人印象深刻展位奖”、46个“令人印象深刻新闻产品奖”，其中包括最佳报纸封面、广播、电视、报纸、新闻网以及2026年度优秀新闻图片等类别。越南通讯社荣获了3项A等奖。（完）