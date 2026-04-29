值此南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）之际，4月29日上午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏及工作代表团前往安江省英雄烈士及有功人员纪念堂献花并上香。



原越共中央政治局委员、原政府总理阮晋勇，以及各中央委员，国会各机构领导，中央各部委、行业领导，安江省及芹苴市等领导一同参加。



在胡志明主席及各位英雄烈士的英灵前，国会主席陈青敏及工作组虔诚地献花上香，对前辈们为祖国独立、自由和人民幸福所作出的伟大贡献与高尚牺牲表达了无限感激和深切缅怀。



在纪念簿上题词时，国会主席表达了到访安江省英雄烈士及有功人员纪念堂的激动之情。他称赞这里是坚强不屈革命传统灵气的汇聚之地，铭刻着前辈们为国家独立自由付出巨大牺牲的神圣记忆。



越南国会主席陈青敏前往安江省上香缅怀英雄烈士及有功人员。图自越通社

国会主席要求安江省党部、政府和人民珍惜并发挥优良传统、培养爱国主义精神、自强意志以及为当代和后代子孙注入奉献渴望。以此继续发挥全民族大团结的力量，克服一切困难与挑战，建设日益发展的家乡，同全国一道稳步迈向新纪元。



在安江省英雄烈士及有功人员纪念堂，国会主席向当地伤残军人和对革命有功人员赠送了50份慰问品。



29日上午，国会主席陈青敏还前往安江省迪石坊，看望了三等伤残军人、橙剂受害者裴文传及烈士遗孀陈水勤家庭。（完）