越南国会主席陈青敏分别接受柬埔寨、美国和菲律宾大使辞行拜会

*在会见柬埔寨大使谢金塔时，越南国会主席陈青敏祝贺柬埔寨近期取得的重要成就，这些成就为提升柬埔寨在地区和世界的地位作出了贡献；同时祝贺大使在越南出色完成了各项工作，为越柬友好关系的全面发展作出了贡献。



陈青敏高度评价越南国会与柬埔寨参议院、国会近期在双边和多边层面的合作。两国国会领导人经常进行高级别互访交流，并在多边议会论坛上会晤合作；两国国会经常进行代表团互访，促进议员小组之间的交流，分享立法、监督和决定国家重大问题的经验。



谢金塔大使高度评价越南党、国家为柬埔寨援建国会行政大楼工程，视其为两国传统团结友谊的象征，同时感谢越南国会一直为大使完成任务创造便利条件。



谢金塔高度评价越南关于机构改革、精简编制的方针，相信越南共产党第十四次全国代表大会将取得圆满成功，越南将成功实现到2030年成为拥有现代工业、中等偏高收入的发展中国家，到2045年成为高收入发达国家的目标。谢金塔强调，越柬关系具有特殊价值，相互合作与帮助对两国稳定与繁荣发展起着重要作用。

越南国会主席陈青敏会见会见美国大使马克·纳珀。图自越通社

*在会见美国大使马克·纳珀时，陈青敏祝贺马克·纳珀大使在越南成功履职；衷心感谢并高度评价大使为促进越美关系强劲、实质和全面发展所作出的积极有效贡献，其标志是两国于2023年将关系提升至全面战略伙伴关系；认可马克·纳珀在深化两国国会合作关系方面的努力。



陈青敏赞同马克·纳珀大使关于继续加强两国国会领导、各专门委员会和议员代表互访交流的提议；促进在数字化转型、改革创新、科学技术、清洁能源、应对气候变化、教育培训、卫生等优先领域的合作；同时继续有效开展包括扫雷、处理二噁英和援助残疾人在内的战争后果处理项目。国会主席强调，越南国会愿与美国国会密切配合，完善有利于双边合作的法律框架，为两国合作机制有效、可持续地开展创造条件。



马克·纳珀高度评价近期两国国会合作取得的突出成就；表示相信在两国立法机构的支持与贡献下，越南与美国在贸易、投资、能源、科学技术、战争后果处理、教育培训、民间交流等领域的合作，以及两国国会之间的关系，将继续日益深入广泛发展。

越南国会主席陈青敏和越方代表同菲律宾大使梅纳多•洛斯•巴诺斯•蒙塔莱格雷一行合影留念。图自越通社

*在会见菲律宾大使梅纳多•洛斯•巴诺斯•蒙塔莱格雷时，陈青敏高度评价大使在推动越菲战略伙伴关系，以及在安排两国领导人高层互访方面所发挥的作用。陈青敏对菲律宾近期在经济、文化、国防安全和外交等各方面取得的全面成就表示祝贺，并表示支持和相信菲律宾将在担任2026年东盟轮值主席国和东盟议会联盟大会（AIPA）主席期间成功举办各项重要活动。



梅纳多•洛斯•巴诺斯•蒙塔莱格雷衷心感谢越南党和国家领导人、各部委和地方在其任期内的支持与关心。梅纳多•洛斯•巴诺斯•蒙塔莱格雷高度评价两国过去一段时间在所有领域的合作，同意两国将继续推动经济贸易合作和民间交流，努力早日实现双边贸易额100亿美元的目标。在会见中，大使告知菲律宾已解除暂停大米进口的禁令，为两国加强大米贸易合作和保障粮食安全创造条件。（完）