越南国会主席陈青敏出席第十六届国会代表候选人与选民见面会

3月3日，越南祖国阵线安仁西乡、各乡、泰美乡、润德乡、新安会乡委员会常委会举行第十六届国会代表和2026-2031年任期胡志明市各级人民议会代表候选人与选民见面会。越南国会主席陈青敏出席。



会上，选民听取了候选人简历摘要介绍。随后，各位候选人依次报告了若当选为第十六届国会代表的行动计划草案，并听取选民的意见建议和期望。



陈青敏代表各位候选人衷心感谢选民热情、负责任的意见。

新安会乡选民发表意见。图自越通社

在听取选民关于立法工作的意见后，陈青敏明确指出，针对实践中存在的困难和问题，国会和政府将继续集中审查、修改、完善法律体系，以对人民高度负责的精神开展工作。"国家要快速、可持续发展，体制必须通畅、可行；要提高人民对法律和执法的认识，哪里有困难就解决哪里，哪里堵就通哪里，确保执行中的纪律，审查清除重叠、不再符合实际的规定，从管理向发展创造转变，从预先检查向事后检查转变，透明高效。"国会主席强调。



针对选民关于实施胡志明市特别机制的意见，陈青敏表示，国会将继续关注、完善关于财政、投资、规划的特别机制；增加胡志明市在土地管理、基础设施、数字化转型方面的主动权；为调动社会资源促进城市发展创造法律走廊。



针对选民关于搁置项目、规划搁置问题的意见，陈青敏明确指出："超出期限的规划、搁置的规划、不实施的规划必须取消。规划、项目必须有实施期限，不得让搁置项目、搁置规划、搁置工程影响人民生活。"

国会主席陈青敏出席选民与胡志明市11个乡农民见面会。图自越通社

在3月3日下午举行的选民与胡志明市11个乡农民见面会上，陈青敏明确指出：回顾40年革新，农业—农民—农村具有特别重要的作用，是经济支柱，为政治稳定、社会治安秩序、抑制通货膨胀做出贡献，助力越南在国际上确立越南农业品牌。国家正迈入绿色时代——改革创新、数据和知识的时代，农民不仅要生产好，还要掌握技术、掌握市场、掌握自己的未来。



为破除土地瓶颈让农业腾飞，国会主席指出，需要建立有利机制，以便在农业用地上建设初加工厂房、物资仓库、辅助工程，为农业与体验教育、生态旅游结合模式建立机制，简化土地使用目的转换手续，在古芝、泰美等城郊地区为高科技农业与体验结合模式建立试点机制；鼓励改革创新、数字化转型、绿色转型。



在当前形势下，必须大力推进精深加工和高科技应用，投资技术，应用采后技术、保鲜技术、冷库、辐照技术以延长仓储和运输时间。同时必须数字化、溯源，因为国际市场对信息透明度要求日益严格，特别是进入欧盟、日本、美国等市场。因此，需要数字化种植区，同步建立种植区代码、包装基地代码，实现从田间到餐桌的质量控制。（完）

