出席开幕式的有各国议会联盟（IPU）主席图利娅·阿克松（Tulia Ackson）、IPU秘书长马丁˙纯贡（Martin Chungong），以及来自115个IPU成员国议会的代表团团长，其中包括102位议长和33位副议长。越南国会高级代表团由国会主席陈青敏率领出席会议。

在开幕致辞中，IPU主席图利娅·阿克松强调，在当前全球面临诸多严重挑战的背景下，本次大会主题“一个混乱的世界：为了和平、公正与全民繁荣的议会合作与多边主义”及相关讨论具有重要意义。这些挑战包括：武装冲突、政治不稳定、国际法遭受侵犯、多边承诺和可持续发展资源的下降、社会公平保障不足，以及对弱势群体的支持不足等。她呼吁各成员议会支持IPU在推动和平、民主、发展、法治、社会公平、消除饥饿、减贫、缩小国家和地区发展差距，以及有效应对气候变化和人工智能治理等全球性问题中的协调作用。

IPU秘书长马丁·纯贡在发言中指出，议会外交是推动和平与国际合作的关键途径，应通过对话与互信机制不断加强。他还呼吁各国议会加强性别平等、反对基于性别的歧视与暴力，并重申：实现性别平等与赋权妇女将有助于促进全球可持续发展目标的实现。

越南国会主席陈青敏出席第六次世界议长大会开幕式。图自越通社

瑞士国民院议长玛雅·里尼克（Maja Riniker）以东道国身份致辞，对各国议长的踊跃参会表示衷心感谢与高度评价。她表示，这充分体现了本次高级别多边议会大会的重要地位，以及各国对多边主义的坚定支持，尤其是在以日内瓦——多边外交之都为举办地的特殊意义。

联合国日内瓦办事处总干事塔蒂亚娜·瓦罗瓦亚（Tatiana Valovaya）在讲话中呼吁各国议会继续支持多边合作，支持联合国与IPU作为全球协调机制的核心作用，共同致力于预防和解决冲突、维护和平、动员资源与承诺实现可持续发展目标，为建立公平、平等的全球秩序作出贡献。

第六次世界议长大会将于2025年7月29日至31日举行。根据会议议程，越南国会主席陈青敏将在大会全体会议上发表讲话。

29日早些时候，各国议会联盟（IPU）主席图利娅·阿克松（Tulia Ackson）、IPU秘书长马丁˙纯贡（Martin Chungong）在瑞士日内瓦联合国总部共同主持了第六次世界议长大会与会代表团团长欢迎仪式，越南国会主席陈青敏与来自100多个国家的国会/议会主席一同出席。(完)