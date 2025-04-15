越南国会主席陈青敏出席法语国家议会执行委员会会议组织工作总结会

4月15日下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦出席了法语国家议会大会（APF）执行委员会会议及可持续农业、粮食安全与气候变化的法语国家合作议会论坛的组织工作总结会议。



在会议上，国会秘书长、国会办公厅主任黎光松与副主任武明俊向在筹备、服务会议方面表现突出的集体和个人颁发了国会办公厅主任的奖状。越南通讯社荣获此项奖状。



自2025年1月21日至24日，越南国会在芹苴市成功主办了法语国家议会大会（APF）执行委员会会议暨可持续农业、粮食安全与气候变化的法语国家合作议会论坛及相关活动。



这是一次双重活动，在APF执行委员会会议框架下，APF成员议会首次发起组织法语国家合作议会论坛，聚焦农业、粮食与气候变化等热门议题，受到各成员议会的高度关注。

在会议上，国会副主席、会议组织委员会主任阮德海强调，此次会议在议题设置、代表参与及规模方面的成功，彰显了越南国会在法语议会联盟乃至各类多边议会论坛中的积极、负责与主动角色。这也是切实贯彻落实越共中央第十二届书记处关于至2030年推动并提升多边外交关系的第25号指示（25-CT/TW）的切实活动之一，符合第十五届国会及至2030年的对外活动方。



越南国会在亚太地区法语议会框架内发挥了引领作用，进一步突显越南的国际地位与影响力。



APF执行委员会会议及法语国家合作议会论坛吸引了来自各大洲的法语议员、执委会成员、越南国会高级领导、各国大使和外交使团代表、部分发展伙伴与国际组织代表出席。国会主席与其他领导人也在会议期间与各国代表团开展双边交流，取得了诸多务实成果，为提升东道国的地位、推动与重要战略伙伴的双边关系作出了积极贡献。（完）