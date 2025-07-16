出席大会的还有原政治局委员、原国会党组书记、原国会主席阮生雄和阮氏金银，中央委员、国会党委常务副书记、国会副主席阮克定，国会党委常务委员会委员、国会副主席阮德海等。



在开幕致辞中，越共中央委员、国会秘书长、国会办公厅党委书记、国会办公厅主任黎光松表示，过去任期内，国会办公厅党委继承和发扬前任期的经验，认真落实越共十三大决议、中央机关党委第十三次代表大会决议，并圆满完成了国会办公厅党委第十四次代表大会（2020-2025年任期）提出的各项目标和任务。



国会办公厅党委始终高度发扬团结精神，克服困难，积极创新领导方式，切实执行政治任务；组织机构不断优化，结构精简、运行高效，紧密围绕被赋予的职能任务，推动建设廉洁、坚强的党委。全体党员不断锤炼政治品格和道德修养，始终以高度的责任感、模范精神和奉献热情，圆满完成了大量繁重的政治任务。



国会党委常务副书记、国会副主席阮克定对国会办公厅党委在上一个任期中所取得的成绩表示祝贺和高度评价。他强调，为了满足新时期的任务要求，国会办公厅必须以更强的决心和更新的思维进一步推进改革，提升专业化水平、工作效率及协作能力。国会办公厅党委的各级组织及全体党员要继续发扬团结精神，齐心协力，确保圆满完成2025-2030年任期的各项目标任务。



越南国会主席陈青敏出席国会办公厅党委第十五次代表大会。图自越通社

阮克定要求国会办公厅党委继续认真贯彻落实党中央和国会党委的主张和决议，积极为上级党代会文件草案贡献智慧。在此基础上，要主动掌握与自身职责相关的党十四大和国会党委第一次代表大会文件内容，及时将其制度化、具体化并有效落实，切实结合国会办公厅的职能任务和未来改革要求。



阮克定还要求国会办公厅党委集中力量完成各项政治任务，当前应与民族委员会党委和国会各委员会党委密切配合，为国会党委和国会常务委员会提供咨询服务，有效开展2025年总结、第十五届国会及国会常务委员会任期总结工作，助力第十次国会会议顺利召开。



同时，要积极、细致、专业地筹备庆祝越南首次全国大选80周年纪念活动（1946年1月6日-2026年1月6日）；认真做好第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举的筹备工作。



在主管机关的指导基础上，国会办公厅党委还需继续领导和指导所属各司局、单位的组织机构改革工作，确保机构稳定运行，使干部党员能够发挥自身优势和能力，安心工作，为国家发展贡献力量。（完）

