越南国会主席陈青敏出席各国议会联盟第152届大会开幕式

据越通社特派记者报道，当地时间4月15日晚，越南国会主席陈青敏率团出席了在土耳其伊斯坦布尔市举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152）开幕式。本届大会主题为“孕育希望，保障和平，为子孙后代维护正义”。



出席开幕式的有：土耳其大国民议会议长努曼·库尔图尔穆什、各国议联主席图利娅·阿克松、各国议联秘书长马丁·琼贡，以及来自114个成员议会的60多位议长、40位副议长和1000多名议员。



联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在致各国议联第152届大会的贺信中强调，议会在将多边承诺转化为国家层面具体行动方面发挥着核心作用，从而提升多边体系的效能。他高度评价国际合作、对话和包容性治理在应对全球性挑战中的关键作用，并呼吁加强联合国与各国议会之间的伙伴关系，以提升问责机制和公众信任。



土耳其大国民议会议长努曼·库尔图尔穆什在开幕致辞中表示，本届大会是一项具有历史意义的重要事件，其主题不仅具有全球意义，也与地区重要局势发展密切相关。国际社会在为子孙后代建设和平与正义方面负有共同责任，这不仅体现在言辞、倡议和构想上，更重要的是通过面向人民的实际行动来实现。他强调，应加强多边主义的作用，构建更加公平、高效的新型国际关系结构。

越南国会主席陈青敏与各国代表团团长合影。图片来源：越通社

各国议联主席图利娅·阿克松在开幕式上致辞时对日益加剧的不平等现象表示关切，并对气候危机及其对人类未来的长期影响发出严峻警示。她重申议会在凝聚共识、引领政策和塑造全球解决方案方面的核心作用，同时呼吁各国议会聚焦三大方向：促进包容性、坚持对话以及以长远视角采取行动造福后代，从而在以联合国为核心的多边体系中进一步强化多边主义。



各国议联秘书长马丁·琼贡强调议会外交在促进地区及全球和平、合作与发展中的重要作用，通过对话与合作、建立互信和经验分享，不断改善人民生活。关于各国议联本届大会的成果，他呼吁大会讨论并通过两项重要决议。



各国议联第152届大会将于2026年4月15日至19日举行。根据议程安排，越南国会主席陈青敏将在大会全体辩论环节发表重要讲话。(完)