越南国会主席陈青敏会见老挝国会副主席顺通·赛雅佳

在会见中，陈青敏祝贺老挝成功举行第十届国会代表和第五届省人民议会代表选举，顺利健全新一届国家领导职务；同时，祝贺顺通·赛雅佳当选第十届国会副主席。



陈青敏对两国、两国国会之间的合作关系不断深化并取得实效感到高兴。越南国会始终珍视并高度评价双方紧密配合通过议会合作等各种渠道推动越老特殊关系迈向更高水平。





越南国会主席陈青敏与老挝国会副主席顺通·赛雅佳以及各位代表合影。图自越通社



陈青敏相信，在老挝党的正确领导、国会的有效监督、政府的有力调控以及各级各部门的团结与紧密协调之下，老挝国家和人民必将成功落实老挝人民革命党第十二次全国代表大会决议和国家经济社会发展第十个五年计划。



顺通·赛雅佳祝贺越南成功召开越南共产党第十四次全国代表大会，并顺利举行第十六届国会代表选举（2026—2031年任期），祝贺陈青敏当选第十六届国会主席。顺通·赛雅佳强调，老挝党、国家、国会和人民对越南党、国家、国会、政府及人民长期以来给予的宝贵支持深表感谢和高度珍视。特别是，虽然面临诸多挑战，但本着团结互助精神，越南已在全球供应严重中断的背景下及时帮助老挝保障能源安全。



双方一致同意继续深化政治关系，加强代表团互访，特别是两国国会领导之间的交往，加大立法经验互换力度；一致同意携手开展监督工作，全力推动越南在老投资合作项目高效有序推进，保质保量保时完工。（完）