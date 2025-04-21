越南国会主席陈青敏会见老挝国会副主席苏温·伦奔米

越南国会主席陈青敏4月21日在国会大厦会见了正在对越南进行工作访问的老挝国会副主席苏温·伦奔米。



陈青敏强调了老挝国会副主席此次访越的重要意义，认为此访有助于深化双方伟大友谊、特殊团结关系，高度评价两国国会副主席的会谈结果。



陈青敏主席高度评价老方开展中央层级的行政组织机构调整，并设立乡级政府，旨在满足国家发展需求。陈青敏主席相信，在党的英明、及时的领导，国会的有效监督，政府的强有力指导之下，老挝人民将克服种种困难，胜利实现第十一次大会决议。



陈青敏主席为越老特殊团结、全面合作关系发展势头良好感到高兴，建议两国国会继续密切协调与配合，对两国高层协议的有效展开进行监督，加强代表团互访，在国家机构重组、立法活动等问题上相互分享经验。陈青敏建议双方深化两国国会下设委员会之间的合作，在立法、执法监督、决定国家重大问题等领域中加强信息互换，注重地方间合作。



老挝国会副主席苏温·伦奔米感谢越南党、国家和人民为老挝党、国家和人民给予的巨大的、有效的支持与帮助，同时承诺将同越南国会密切协调，加强对两国高层协议执行情况的有效监督。



* 同日，越南国会副主席陈光方同老挝国会副主席苏温·伦奔米举行了会谈。

* 从4月22日至25日，老挝国会副主席苏温·伦奔米一行将造访山罗省和奠边省。（完）