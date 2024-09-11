新闻
越南国会主席陈青敏会见老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里
老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里对越南三号风暴（Yagi）给人民和财产造成的巨大损失向越南，特别是北部地区山区省份与首都河内以及受灾群众表示深切慰问。通伦·西苏里总书记、国家主席表示相信，在越南党、国会和政府从中央到地方的领导和密切关注下，越南人民一定能克服一切困难，受灾群众的生活早日趋于稳定、恢复正常。
通伦·西苏里总书记、国家主席对见证了越南蓬勃发展及其所取得的巨大且全面的成就表示高兴，并强调，老挝始终将越南的成功视为老挝国建设和发展进程中的鼓舞和宝贵教训。
通伦·西苏里总书记、国家主席表示希望，老挝国会和越南国会继续在履行指定职能、任务和权力方面密切沟通和分享经验教训，使两国立法机构之间的合作关系不断达到高效水平，不断提高国会的地位，使其不愧为国家最高权力机构和各国人民的最高代表机关。
国会主席陈青敏高度评价两国之间的特殊关系在许多领域取得了长足发展，并强调，越南始终坚定有力、全面支持老挝建国卫国事业。随着两国关系良好发展势头，两国国会合作日益得到巩固、保持密切、有效协调配合。双方认真落实两国国会合作协议内容，促成第一届柬埔寨-老挝-越南三国国会高级会议于2023年12月在老挝成功举行。
国会主席陈青敏强调，将与越南国会一道，继续竭尽全力培育越南与老挝国会乃至越老两国现有的良好关系，造福两国人民，不断巩固和加强越老伟大友谊、特殊团结与全面合作关系。
国会主席陈青敏表示，越南国会将继续分享信息，在国际、区域和此区域论坛上与老挝保持相互协调与支持。（完）