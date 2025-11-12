越南国会主席陈青敏会见约旦国王阿卜杜拉二世

会见中，国会主席陈青敏对约旦哈希姆王国国王来访表示欢迎，并强调，尽管地理上相距遥远，但两国友谊深厚、联系紧密，这种关系建立在相互尊重、平等互利的基础上，为地区和世界的和平、稳定与发展作出贡献。



陈青敏高度评价约旦在促进中东和平、稳定与发展方面的努力，以及约旦国王在推动人文价值、社会公平和全球粮食安全方面的领导作用。



陈青敏强调，越南愿意在互利的基础上推动与约旦在多领域上的合作关系，并重申，越南国会愿提供便利的法律条件，推动双边合作的支持政策，配合监督两国合作协议的执行情况，从而促进两国的全面合作。



双方代表合影。图自越通社

阿卜杜拉二世对越南近期因自然灾害造成的生命和财产损失表示同情，并对越南所取得的经济社会发展成就表示钦佩，同时希望，两国将推动在民营企业等领域上的合作。



两位领导一致同意，双方需要加强政治互信，通过各级代表团互访推动国防安全合作。在经济领域上，两位领导人一致同意为各自国家的优势商品创造便利条件，推动在高科技农业、纺织服装、可再生能源、物流、医疗等领域的合作。



陈青敏建议通过学生交流、奖学金、旅游和文化等活动，扩大文化、教育和民间交流合作，让两国年轻一代加深了解、增进情谊。为实现这一目标，约旦国王建议双方研究开通两国间的直达航线。



两位领导人还一致认为，两国立法机构需提升议会合作效率，将其视为越南与约旦双边整体关系中的重要支柱之一。（完）