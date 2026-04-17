据越通社特派记者报道，当地时间4月16日下午，正在土耳其伊斯坦布尔出席各国议会联盟第152届大会（IPU-152）的越南国会主席陈青敏会见了科特迪瓦国民议会议长帕特里克·阿希（Patrick Achi）。



会见中，陈青敏表示，越南一直关注科特迪瓦局势发展，并高兴地看到，在阿拉萨内·瓦塔拉（Alassane Ouattara）总统的领导下，科特迪瓦在维护政治稳定、经济治理以及保障民生等方面取得了重要成果。陈青敏高度评价科特迪瓦近年来保持较快经济增长，已成为西非地区重要的经济中心，并该在地区及国际舞台上的影响力不断提升。



陈青敏对双边关系以及经贸合作近年来快速发展表示满意，强调越南始终重视与非洲国家的传统友好关系，其中科特迪瓦是重要伙伴之一，是越南通往西非地区的重要“门户”。为推动双边经贸与投资合作在平等、平衡、互利基础上向更深层次、更加务实方向发展，陈青敏指出双方应重点发挥大米、腰果等传统贸易商品优势，并继续推进出口商品多元化。在议会合作方面，陈青敏建议加强高层互访，深化两国议会合作，特别是在立法经验交流以及两国议会各委员会之间的合作。



科特迪瓦国民议会议长阿希表示，越南是科特迪瓦在亚洲的重要战略伙伴，在经贸领域具有特殊意义，两国在全球生产与供应链中，尤其是农产品方面具有互补优势。科特迪瓦领导人和人民始终钦佩越南为争取民族独立、人民幸福与自由所进行的顽强斗争，以及越南共产党领导下40年来革新事业取得的全面成就，特别是在民生发展、教育培训、基础设施建设以及奉行独立自主对外政策、为地区和世界和平稳定作出贡献等方面的成果。



越南国会主席陈青敏会见科特迪瓦国民议会议长阿希。图片来源：越通社

在当前国际政治安全形势复杂以及贸易保护主义抬头的背景下，阿希表示，希望与越南共同致力于增进互信、促进国家间合作，包括在各国议会联盟（IPU）框架下加强协调配合。



阿希还表示希望加强各层次、多领域代表团互访，包括议会间合作交流，并希望越南分享国家发展和国际融入的经验。他指出，科特迪瓦计划近期派团赴越南考察，重点学习高科技农业发展经验，促进农产品贸易合作，特别关注越南湄公河三角洲地区的发展经验。



陈青敏对科特迪瓦领导人和人民给予越南的良好感情表示感谢，赞赏对方提出的具体合作建议，并强调越南国会及有关机构、地方和企业欢迎并愿与科特迪瓦在共同关心的领域开展交流、分享经验与务实合作。



双方还一致同意在联合国、各国议会联盟（IPU）、法语国家组织以及不结盟运动等多边机制和框架内加强协调与相互支持。（完）