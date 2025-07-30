越南国会主席陈青敏会见瑞士国民院议长玛雅·里尼克

陈青敏对近年来越瑞关系迅速发展表示高兴，特别是2025年1月在越南政府总理范明政访瑞期间，双方正式将双边关系提升为全面伙伴关系。



为了进一步深化全面伙伴关系，陈青敏建议双方加强高层及各级别代表团互访；促进两国专业委员会、议员友好小组、青年议员和女议员的交流；加强在立法领域的合作，特别是金融、银行、金融中心、数字银行、数字资产、区块链、金融科技（Fintech）等方面的立法经验交流。



会晤现场。图自越通社

陈青敏提议双方尽快谈判并签署投资保护协定、双边税收协定等；尽早恢复《越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）自贸协定》谈判，争取在2025年内取得实质性进展。同时，双方应加强在各国议会联盟（IPU）、法语国家议会联盟（APF）等多边与地区议会论坛上的合作。



瑞士国民院议长玛雅·里尼克回顾其2023年访越之旅，并对越方给予的热情接待表示感谢，并认为这是两国议会关系中的重要里程碑。她高度评价两国关系近年来取得的成果，并对越南取得的重要发展成就和国际地位表示祝贺，期待尽快签署《越南—EFTA自贸协定》，为双边经贸合作注入新动力。



玛雅·里尼克强调，保持两国议会的定期会晤与交流至关重要，有助于推动越瑞双边关系进一步发展。



玛雅·里尼克表示，瑞士与越南在国际问题上有着共同的和平对话立场，瑞士始终希望通过议会外交渠道与越南加强高效合作。（完）

