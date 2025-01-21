越南国会主席陈青敏会见法语国家议会联盟主席

陈青敏指出，越南高度评价希拉里昂·埃东作为APF主席在促进议会外交、开展议会间合作计划以及执行2020-2030战略框架行动计划中的作用。

陈青敏主席希望希拉里昂·埃东继续支持APF越南分会的工作，包括审议通过关于可持续农业-粮食安全和应对气候变化的《芹苴宣言》。

APF主席希拉里昂·埃东高度评价越南在举办APF委员会会议和发起讨论农业可持续发展、粮食安全与应对气候变化三个重要议题的议会论坛方面的周密准备，并表示将努力推动《芹苴宣言》在APF框架下的批准。

陈青敏表示，越南重视与喀麦隆的传统友好合作关系；高度评价喀麦隆近年来的经济发展成就。

陈青敏希望，未来两国继续密切合作，推动多个领域合作，特别是经贸、投资、农业等领域合作走实走深。双方应加强高层互访和各级代表团互访，在多边论坛上积极协调与相互支持。

陈青敏建议加强市场信息交流，尤其是农业领域的信息。越南愿与喀麦隆共同寻求第三方资金，支持在喀麦隆开展的三方农业发展合作项目。双方应尽快恢复关于鼓励和保护投资、避免双重征税等重要协定的谈判，为双边合作创造法律框架。

陈青敏主席认为，议会合作是两国良好关系的重要渠道，无论在双边还是多边层面。因此，未来双方需要促进议会合作，加强两国国会领导层和专门机构之间的高级代表团互访，推进两国议员，尤其是年轻议员和女性议员之间的交流与合作。（完）