越南国会主席陈青敏会见欧盟驻越代表团团长和欧盟成员国驻越大使及临时代办

6月17日下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了欧盟驻越南代表团团长朱利安·古尔利尔(Julien Guerrier)大使及欧盟成员国大使、临时代办。

陈青敏在会见中强调，欧盟及其成员国始终是越南外交政策中最重要的伙伴之一。

朱利安·古尔利尔大使表示，越南是欧盟在亚太地区特别是东南亚地区的重要合作伙伴之一；欧盟希望支持越南实现2045年前的发展目标和2050年的气候目标。

陈青敏高兴看到，越南与欧盟关系以及越南与成员国在各个领域的合作关系呈良好发展势头。

在政治外交方面，双方代表团特别是高层代表团的接触和交流不断加强，多项合作协议和对话机制顺利开展，为促进贸易、投资、卫生、教育、国防安全、发展合作、司法、农业等领域的合作营造良好的框架。双方通过代表团互访和合作机制保持具有实质性、有效的议会间对话渠道，推动越南—欧盟自由贸易协定的实施，为推动优先事项、解决合作中遇到的问题作出贡献。

在经济方面，欧盟目前是越南非常重要的经济伙伴和发展伙伴、最大的无偿援助伙伴、最大的无偿援助方、第三大贸易伙伴、第五大进口市场和第六大投资来源地。

陈青敏强调，“越南与欧盟及欧盟成员国的合作关系呈现积极迹象，合作空间巨大。”

陈青敏指出，越南国会与欧洲议会的关系发展势头良好。双方将继续密切配合，为促进越南与欧盟的合作作出贡献；特别是在议会活动中的经验交流和完善法律制度等，意在促进越南-欧盟自由贸易协定的有效实施，为双方人民和企业带来实实在在的利益。在议会合作框架下，议会间合作与对话的机制正在发挥良好的作用。

陈青敏对欧洲议会国际贸易委员会（INTA）关于建立越南国会与欧洲议会联合合作机制的建议表示欢迎；高度评价欧洲议会议员与越南国会代表保持定期对话与交流，推动EVFTA有效实施，为越欧关系发展作出贡献。

为更好地发展越南与欧盟及其成员国的关系，陈青敏建议继续增进各级别代表团互访，特别是高层代表团互访，进一步增强政治互信和理解，为各领域合作注入动力。

双方继续有效推进现有合作与对话机制，特别是议会合作渠道，有效落实越欧全面伙伴关系与EVFTA等合作协议。

陈青敏建议各位大使和临时代办发挥桥梁纽带作用，发出更有力的声音，推动其余欧盟成员国议会尽快批准《越南-欧盟投资保护协定》（EVIPA）。

欧盟及其成员国继续发出强有力的声音，支持根据包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法，以和平方式解决东海争端，为维护航行安全和自由作出努力，致力促进地区和世界的和平、稳定与发展。

陈青敏建议欧盟委员会尽早取消对越南水产品出口的IUU黄牌警告，以表彰越南在该领域的努力，兼顾双方在渔业管理能力的发展水平和越南渔民的生计问题。

陈青敏表示，落实越南国会的决议，越南最高人民法院与有关部门最近发布了《关于适用刑法的非法捕捞、经营、运输水产品行为的实施细则》的决议，这体现了越南在打击IUU捕鱼方面的决心。

陈青敏希望欧盟驻越大使、欧盟成员国驻越大使、临时代办与越南国会友好议会小组加强交流、接触和配合，促进双方各领域合作；希望各位大使、代办发挥重要桥梁纽带作用，为促进越南与欧盟及其成员国的全面友好合作关系作出更大贡献。

朱利安·古尔利尔强调，双方在绿色经济、数字经济和循环经济、农业、制药、司法、劳工、国防安全和适应气候变化发展合作等领域的合作前景广阔;欧盟愿支持越南实施公正能源转型伙伴关系（JETP）。

朱利安·古尔利尔表示，欧盟希望加强航行安全合作，推动遵守国际法，特别是《联合国海洋法公约》；应对网络安全等非传统安全挑战。

欧方表示注意到越南关于批准EVIPA协定的建议；继续与越南有关部门配合，推动欧盟取消对越南的IUU黄牌警告。

朱利安·古尔利尔指出，越南国会在立法、监督和推动大型项目特别是基础设施项目的实施方面发挥着非常重要的作用。

朱利安·古尔利尔高度评价越南在保障人权特别是儿童和妇女权利方面取得的成就；对越南在地区和世界上日益重要的作用、地位以及越南的外交政策表示充分肯定。

朱利安·古尔利尔说，欧盟正在大力实施与地区的合作战略和倡议，特别是“全球门户倡议”，连接包括越南在内的地区的基础设施、交通、能源和数字基础设施。他说，欧盟计划实施多个合作项目，包括与东盟和越南的项目。

朱利安·古尔利尔相信，越南与欧盟国家、越南国会与欧洲议会及各成员国议会之间的友好合作关系将不断发展，为地区和世界的和平、繁荣、安全与稳定作出重要贡献。

《越南-欧盟自由贸易协定》于2020年8月1日正式生效，这是越南与欧盟30年合作与发展历程中的重要里程碑，开启了更加深入务实高效的全面伙伴关系的新时期。



具体的是， 2023年，双边贸易额达到585亿美元； 2024年第一季度进出口贸易额达到近160亿美元，比2023年同期增长16%，其中越南对欧盟出口额达到122亿美元（增长17.2%），进口额达到37亿美元（增长11.7%）。



投资方面，截至2024年5月20日，欧盟对越直接投资总额达298.8亿美元，项目数量2571个，占越南吸引外资总额的6.21%。欧盟在对越南投资的146个国家和地区中排名第六。（完）