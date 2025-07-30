越南国会主席陈青敏会见柬埔寨国会主席昆索达莉

陈青敏表示，柬埔寨与泰国达成停火协议是积极进展，有助于局势恢复正常，避免给人民带来损失，彰显了东盟在调解中的作用，同时也巩固了东盟的团结与统一。他希望柬埔寨与泰国继续努力对话，搁置分歧，以和平方式解决争端，以维护两国和东盟的共同利益。



陈青敏强调，越南党、国家和人民一贯高度重视发展越柬睦邻友好、传统友谊、全面合作和长期稳定的关系。



陈青敏建议柬方为正在柬埔寨洞里萨湖地区生活的越裔社群创造便利条件，同时在柬方打击犯罪聚集地过程中，及时协调开展公民遣返与接收工作。



柬埔寨国会主席昆索达莉表示，柬埔寨永不会忘记越南志愿军、越南党、国家和人民为解放柬埔寨摆脱1979年波尔布特种族灭绝制度作出的巨大牺牲和无私帮助。她强调，柬埔寨历代领导人和人民将永远珍视柬越两国共同的宝贵财富。



为了更好地推进两国合作成果，双方一致同意大力巩固政治互信，保持各渠道代表团互访与接触，加强两国青年领导人的联系，联合广泛宣传越柬之间的传统团结与友谊之情。



在议会合作方面，双方一致同意维持两国友好议员小组、青年议员和女议员之间的交流与接触，分享立法领域，特别是体制建设和法律体系建设方面的经验。双方一致同意发挥两国国会在推动双边关系中的作用，联合监督和推进各部委、地方和企业切实落实所签署的条约、协定与协议。（完）

越通社