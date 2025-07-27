越南国会主席陈青敏会见旅摩越南人社群

越南驻摩洛哥大使黎金龟表示，旅摩越南人社群自上世纪30至40年代起逐步形成，目前大约有300至400人，其中约有50至60人拥有越南国籍。该社群不仅包括长期定居的越侨，还有正在摩洛哥各大学就读的越南留学生以及部分越南务工人员。



尽管生活仍存在诸多困难，但旅摩越南人一向团结友爱，遵守当地法律，积极融入当地社会。虽然身在异国他乡多年，但他们始终心系祖国，热爱越南文化，保持与祖籍国的紧密联系，充满对祖国的深厚感情。



国会主席陈青敏和夫人与旅摩越侨社群代表合影。图自越通社

国会主席陈青敏代表越南党和国家领导人，向全体侨胞以及大使馆工作人员致以亲切问候和热烈祝贺。



陈青敏指出，此次访问是越南高级领导人在越摩两国即将迎来建交65周年（2026年）之际对摩洛哥进行的正式访问，具有重要意义。他强调，旅摩越南人及越裔社群是推动两国友好与合作关系发展的重要桥梁。



陈青敏明确指出，越南党和国家始终将海外越南人和越裔社群视为民族不可分割的一部分。多年来，越南已出台多项切实政策以支持海外越南人，例如第36号决议、第45号指示和第12号结论，均围绕海外侨务工作展开。



陈青敏还介绍了越南在革新开放40年来取得的诸多发展成就。

陈青敏和夫人向侨胞们送去礼品。图自越通社

在国会工作方面，陈青敏强调，国会正在不断革新立法思维，并决定了一系列国家重大事项，如批准高铁投资主张、为河内与胡志明市发展城市轨道交通提供特殊机制，以及通过在胡志明市与岘港市设立金融中心的决议等。



陈青敏高度评价越南驻摩洛哥大使和大使馆工作人员的辛勤努力，并建议大使馆今后继续积极宣传党中央关于海外侨务工作的各项决议、指示和结论。同时应与越南及摩洛哥的有关部门协调，解决各有关困难与障碍，推动两国在贸易与投资领域的合作。此外，应寻找切实方案，加强对越裔摩洛哥人以及旅摩越南人的越南语教学工作。（完）