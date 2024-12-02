越南国会主席陈青敏会见新加坡总理黄循财

越通社特派记者报道，在对新加坡进行正式访问期间，12月2日下午，越南国会主席陈青敏与新加坡总理黄循财举行了会谈。

两位领导人在回顾建外50多年和建立战略伙伴关系10年的历程时表示，越南与新加坡的关系不断发展，在各个领域取得了许多重要进展，政治互信得到了加强；一致同意，在未来的合作中，双方将继续密切配合，尽早将两国关系提升到新高度。

两位领导人为双边经济合作成果感到满意。值得一提的是，新加坡继续保持越南第二大投资来源地的地位，投资项目超过3800个，投资额超过810亿美元；遍布越南13个省市的18个越南-新加坡工业园区（VSIP）成为了两国经济合作的成功典范。

两国领导人重申了继续通过加强信息互换和分享经济社会经济发展经验，进一步推动这一重要合作支柱落地实施的决心；在发挥各国优势的基础上促进投资，特别是开发可持续、智能的VSIP 2.0系统，在绿色物流和数据中心建设、半导体芯片生产、清洁能源、碳信用、粮食安全、绿色金融等新增长领域实现新突破。

两位领导人一致认为，应朝着大务实、高效的方向扩大国防安全合作；就拓展教育培训、文化、人文交流等其他重要领域合作的措施交换意见，进一步增进两国人民的相互理解。

陈青敏建议新加坡政府继续关注并为越南企业和在新加坡生活、工作和学习的越南公民创造便利条件。

双方一致同意继续在地区和世界事务中保持密切配合、相互支持，努力保持东盟在包括东海问题在内等涉及东盟和地区各国安全与发展的战略性问题中的核心作用。（完）