越南国会主席陈青敏会见教皇利奥十四世

越通社特派记者报道，4月11日，越南国会主席陈青敏在梵蒂冈会见了教皇利奥十四世（Leo XIV）。



陈青敏主席对教皇和圣座给予越南人民的美好感情表示衷心感谢，并高度评价教皇在促进和平、社会公正、环境保护以及关爱贫困人口方面所传递的和平信息和所作出的宝贵贡献。陈青敏主席强调，这些价值与越南人民在建设和保卫祖国事业中所追求的抱负高度契合。



陈青敏指出，近年来，越南与梵蒂冈关系取得了重要且实质性的进展。特别是越南天主教界的宗教生活呈现良好发展态势，联合工作组的交流机制保持高效运作。陈青敏相信，即将举行的联合工作组第13轮会议将为提升越南与圣座全方位外交关系的进程作出贡献。



越南国会主席希望教皇和圣座继续共同关注并进一步巩固双方的互相信任和互相理解，推动越南与圣座关系迈向新的发展阶段，造福两国人民，为人类的和平与共同繁荣作出贡献。



陈青敏主席强调，越南党和国家始终为天主教信教群众创造一切便利条件，并落实好“与民族同行，与祖国紧密相连”的宗旨。陈青敏分享道，在2026-2031年任期第十六届国会代表和各级人民议会代表选举中，许多天主教神职人员、修士和信教群众继续赢得信任并当选。此外，越南国会不断完善法律体系，为包括天主教在内的各宗教按照宪法和法律规定开展活动与发展创造便利条件。



值此机会，国会主席郑重转达了越共中央总书记、国家主席苏林对教皇利奥十四世的问候、美好祝愿以及正式访问越南的邀请函。教皇利奥十四世感谢，并表达了对越南风土人情的美好感情，同时希望在未来一段时间内访问越南。



教皇利奥十四世高度评价了国会主席陈青敏此次访问，认为这是双方继续加强相互了解的重要里程碑。教皇利奥十四世向越南有关部门为圣座常驻越南代表机构稳定、高效开展活动创造便利条件和提供巨大支持表示感谢；希望双方进一步加强交流与接触，推动越南与圣座关系日益朝着深度与广度方向发展，满足双方共同利益和信教群众的愿望。



* 同日，越南国会主席陈青敏会见了梵蒂冈国务卿皮埃特罗•帕罗林枢机。



越南国会主席陈青敏会见梵蒂冈国务卿皮埃特罗•帕罗林枢机。图自越通社

会见中，国会主席高度评价双方近期特别是高层间的接触与交流，认为这有助于巩固互信，并为越南与圣座关系的长期发展奠定了基础。国会主席建议双方继续维持高层代表团互访，并有效落实联合工作组会议机制；建议圣座常驻越南代表继续与有关部门紧密配合，为推动越南与圣座关系作出积极贡献。



国会主席建议圣座鼓励越南天主教会落实好爱国爱教、与民族同行的方针，为国家的建设与发展事业作出贡献。



值此机会，国会主席陈青敏郑重转达了越南领导人对梵蒂冈国务卿的问候及访问越南的邀请。



梵蒂冈国务卿皮埃特罗•帕罗林枢机高度评价越南的发展成就及开放的宗教政策。他重申了教皇方济各致越南天主教团体的信函内容，其中强调“一个好的天主教徒也是一个好的公民”；同时对越南党和国家始终关心弱势群体表示印象深刻。



梵蒂冈国务卿还高度评价越梵关系日益紧密，并认为在这一重要基础上，双方关系将继续保持积极发展势头，迈向未来的新进展。他强调了早日正式访问越南的愿望，以便亲眼见证越南的蓬勃发展及越南天主教信教群众的生活画面。（完）