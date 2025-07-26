越南国会主席陈青敏会见摩洛哥与越南友好协会主席

陈青敏在会上表示，越南与摩洛哥虽然地理位置相隔遥远，但两国在历史上有着深厚渊源。在抗战、国家建设与发展事业中，两国始终团结互助，这一基础促成了越摩之间良好的传统友谊与合作关系不断发展，政治互信持续巩固与加强。



目前摩洛哥是越南在北非的第二大贸易伙伴，双方正在不断加强经贸与投资合作。2024年双边贸易总额超过3亿美元，2025年前5个月双边贸易额已达逾3.2亿美元，超过2024年全年水平，充分体现出双方市场合作潜力巨大。



陈青敏高度评价摩洛哥与越南友好协会积极参与并支持越南驻摩洛哥大使馆开展各项对外活动，为越裔摩洛哥人及旅居摩洛哥越南人社群营造良好营商与生活环境。摩洛哥与越南友好协会是促进两国友好关系的重要桥梁。



会见现场。图自越通社

陈青敏建议越南与摩洛哥继续就签署两国友好协会间的合作备忘录进行磋商，进而有效展开双方合作活动，特别是在文化、教育、经济、贸易与投资等领域的合作项目。



摩洛哥与越南友好协会主席穆斯塔法·艾尔·凯提里为两国关系不断向好发展，尤其是在投资与贸易领域感到高兴。他表示，摩洛哥与越南友好协会成立于2017年，旨在加强两国民间交流。越南也成立了越南与摩洛哥友好协会，双方一直在努力开展各项活动，以实现共同目标。穆斯塔法·艾尔·凯提里希望今后双方加强交流合作，面向2026年两国建交65周年纪念活动。



穆斯塔法·艾尔·凯提里表示，作为摩洛哥与越南友好协会主席，他将继续与越南有关部门同行，共同推动两国合作关系不断向前发展。（完）