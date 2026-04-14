越南国会主席陈青敏会见意越友好议员小组主席

意越友好议员小组主席基亚拉·格里鲍多高度评价两国会议近年来的合作关系，并表达了希望尽早组织意越友好议员小组代表团访问越南的愿望，旨在加强两国的良好关系。



格里鲍多主席高兴地表示，意大利是最早批准《越南-欧盟投资保护协定》（EVIPA）的国家之一。她同时强调，在当前背景下，加强议会合作与民间交流发挥着极其重要的作用，为各国及地区的繁荣与和平做出贡献。她认为，双方应基于两国民族良好的历史传统并本着共同合作、建设与发展的精神，进一步巩固两国紧密关系。



陈青敏高度评价意越友好议员小组为推动议会合作、增强政治互信、扩大两国传统友好关系及民间交流所做出的积极贡献。

会见现场。图自越通社



陈青敏指出，自建交50多年来、建立战略伙伴关系10多年以来，两国关系呈现良好发展势头并取得多项重要成果。政治互信不断增强；经济、贸易、投资合作得到推动；文化合作也备受关注。2025年，双边贸易额达约73亿美元；意大利投资者在越的投资总额超过6.33亿美元。然而，陈青敏认为两国合作潜力仍然巨大。越南在生产领域拥有优势，人口规模大，市场充满活力；而意大利在加工制造业、高科技、纺织服装、皮革制鞋、数字化转型、绿色转型等领域具有优势。



陈青敏建议两国加强优势领域合作。同时，双方需进一步加强议会高层及各级别代表团、青年议员小组、女性议员小组及友好议员小组的交流，以交流信息并分享经验，特别是在立法领域的经验。



陈青敏表示，此次意大利之行旨在加强两国在经贸、投资、国防安全、文化及教育等领域的合作，为深化战略伙伴关系做出贡献，推动两国关系迈上新高度。



陈青敏对意越友好议员小组主席关于组团访越以加强两议院关系的建议表示赞同，并建议双方进一步讨论以安排合适的访问时间。（完）