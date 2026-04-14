越南国会主席陈青敏会见意大利米兰市市长朱塞佩·萨拉

越通社特派记者报道，在正式访问意大利期间，当地时间4月13日下午，越南国会主席陈青敏会见了米兰市市长朱塞佩·萨拉（Giuseppe Sala）。



陈青敏表示，米兰这坐城市对越南具有特殊意义——是胡志明主席曾经生活和工作过的地方。陈青敏高度评价米兰的发展活力，祝贺该市近期取得的重要成就，包括成功主办2026年冬季奥运会。



陈青敏在会见中通报了越共十四大成功召开、越南第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表换届选举顺利举行、国家机构得到健全等情况，以及越南在2025年取得的突出成就，并重申越南一贯重视深化与意大利的关系。越意建交50多年来和建立战略伙伴关系10多年来，在政治外交、贸易投资、文化、教育培训、国防安全等领域关系发展非常积极，并正扩展到科技、创新、环境、应对气候变化等新领域。特别是自2025年7月起开通的河内-米兰直飞航线极大地促进了上述领域的合作以及两国的人文交流。



陈青敏高度评价包括米兰在内的两国地方为深化越意战略伙伴关系所作的贡献，希望今后米兰市领导继续关注推动米兰与越南各地之间的合作。他还建议双方加强在金融银行、时装、教育、服务等米兰有优势领域的合作；增进人文交流、文化交流、旅游合作等，从而促进两国人民日益紧密的联系。



朱塞佩·萨拉对越意关系的积极发展势头感到高兴，肯定米兰市关注并希望进一步加强与越南各地，特别是胡志明市在基础设施、城市铁路、时装、教育、服务（机场管理）、能源、气候变化等领域的合作，希望吸引更多越南人到米兰生活和工作，从而为推动越意战略伙伴关系发展作出贡献。



陈青敏希望朱塞佩·萨拉市长及米兰市政府继续为旅居米兰的越南人，特别是留学生创造便利条件，为加强两国传统友好关系作出贡献。（完）