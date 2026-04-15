越南国会主席陈青敏会见意大利参议院副议长

据越通社特派记者报道，在对意大利进行正式访问期间，当地时间4月14日下午，越南国会主席陈青敏在首都罗马会见了意大利参议院副议长莉西亚·罗祖利（Licia Ronzulli）。



会见中，陈青敏表示相信，此访将进一步推动越意战略伙伴关系以及双边议会合作关系发展。陈青敏强调，越南高度重视意大利在欧洲乃至世界的重要地位，并高兴地看到，特别是自2013年两国关系提升为战略伙伴关系以来，双边关系不断积极发展。陈青敏指出，两国在高技术、数字化转型、数字经济等意大利具优势、越南有需求的领域仍有广阔合作空间。越南国会与意大利议会在各国议联（IPU）、亚欧议会伙伴会议（ASEP）等地区和国际议会框架中保持密切交流与协调，为两国战略伙伴关系发展作出贡献。



为进一步深化双边关系，陈青敏建议双方加强各级代表团互访，特别是高层互访；有效落实访问成果及已签署合作协议，推动越意关系迈上新台阶；继续高效推进外交、国防、经济、科技等现有合作机制；加强两国国会各委员会及友好议员小组之间在立法和监督领域的经验交流。



在经贸方面，陈青敏认为双方在时尚、纺织服装、皮鞋、数字化转型、能源等领域仍具巨大合作潜力，建议继续有效落实越意经贸合作联合委员会机制；充分利用《越欧自贸协定》，加强在高技术、绿色经济、金融服务、物流等潜力领域的投资合作。同时建议意大利推动欧盟其他成员国尽早批准《越欧投资保护协定》，并建议欧洲委员会尽早考虑取消对越南出口水产品的“黄牌”警告，将越南移出不合作税收国家名单。陈青敏对意大利多年来向越南提供官方发展援助（ODA）表示感谢，并建议继续在优先领域提供支持。



越南国会主席陈青敏会见意大利参议院副议长莉西亚·罗祖利场景。​图片来源：越通社

陈青敏还强调，应扩大在安全与国防、文化与旅游、民间交流、教育培训、科技等多领域合作，并建议意大利对越南公民实行签证便利政策，加强相关领域的交流与经验分享。



莉西亚·罗祖利强调了意越传统友好关系，肯定越南是一个充满活力的发展典范，也是意大利在印太地区的重要优先合作伙伴。她高度赞同陈青敏提出的合作方向，并表示意大利将推动有效落实《欧越自贸协定》，支持《欧越投资保护协定》EVIPA批准进程，同时努力协助解除越南“IUU黄牌”，认为这将有助于畅通投资与贸易流动。她还对众多意大利企业在越投资表示高兴，认为双方在能源、人工智能、创新和旅游等领域合作潜力巨大。



在就国际与地区合作交换意见时，双方一致同意加强接触、磋商与合作，在联合国以及东盟—欧盟等多边框架和场合上相互支持，为全球和平、稳定与繁荣作出积极贡献。莉西亚·罗祖利重申意大利支持多边主义，认为其是促进和平的重要工具，并强调保障海上和空中安全与自由的重要性。（完）