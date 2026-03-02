越南国会主席陈青敏会见希腊议会第一副议长普拉基奥塔基斯

3月2日，越南国会主席陈青敏在河内会见了正在对越南进行正式访问（2月28日至3月5日）的希腊议会第一副议长约阿尼斯·普拉基奥塔基斯（Ioannis Plakiotakis）。



陈青敏表示，普拉基奥塔基斯此访具有重要意义，体现了希腊议会和人民对越希传统友谊和多边合作的深切关注。陈青敏高度评价希腊近年来在经济社会发展方面取得的突出成就，并重申，越南历来重视并希望进一步深化与希腊的友好和多边合作关系。他强调，双方在海洋经济、海运、物流、可再生能源、数字化转型、绿色转型、改革创新等领域合作潜力巨大。



为进一步推动两国及两国立法机构间的友好关系，陈青敏建议双方通过促进各级别、各渠道代表团互访，进一步加强双方政治互信和多边合作，同时积极分享立法、监督经验，在各国议会联盟、亚欧议会伙伴会议等多边场合上开展合作。



陈青敏建议双方进一步发挥经济合作支柱作用，特别是在海运和农业领域；建议希腊议会支持推动欧洲各国尽早批准《越南-欧盟投资保护协定》（EVIPA），并敦促欧盟委员会（EC）尽早解除对越南渔业发出的IUU“黄牌”警告。

双方见面会现场。图自越通社

普拉基奥塔基斯对越南的美丽风光表示印象深刻。他强调，两国英勇的历史，以及对和平与独立等共同价值的追求，将两国人民紧密相连。希腊希望在议会和政府两个层面，并在联合国安理会非常任理事国框架内，全面推动两国合作。



借此机会，普拉基奥塔基斯转达了希腊议长尼基塔斯·卡克拉马尼斯对陈青敏的问候和访希邀请。



普拉基奥塔基斯同意推动两国议会各专门委员会和青年议员之间的互动与交流，发挥友好议员小组的桥梁作用，研究推动在建设、能源、海运等领域的合作。



双方一致同意继续在多边事务中密切配合，相互支持对方的倡议，在东盟-欧盟、国际议会论坛等合作机制中加强协调；支持多边主义，尊重国际法；强调在遵守国际法的基础上通过外交与和平方式解决争端，并确保地区及世界各海域的航行安全与自由。（完）