奥斯曼·松科表示，陈青敏的访问为两国关系开启了一个新的合作阶段。他强调，塞内加尔总统和总理均高度重视与越南的合作，致力于将其作为塞内加尔南南合作政策的重点之一。他回顾了6月与越南政府总理范明政的一次印象深刻会晤。



陈青敏通报了与塞内加尔议会议长马利克·恩迪亚耶（Malick Ndiaye）的会谈结果，以及越塞在贸易、农业和投资等领域合作座谈会取得的积极成果。他指出，非洲在越南外交政策中的地位日益重要，这也体现在越南高级领导人将于2025年陆续访问非洲大陆的安排中。



陈青敏强调，越南在农业方面具有明显优势，愿意与塞内加尔合作制定全面的农业发展战略。越南也希望在电信、数字化转型等其他优势领域加强与塞方的合作。他提议双方为两国企业和人民加大交流往来创造便利条件。



对于未来的合作方向，奥斯曼·松科特别关注农业领域，并提出多个具体合作建议，如种植技术、灌溉系统、反季节种植和农业工程师培训等。他表示，塞内加尔希望扩大从越南进口大米，以保障本国粮食安全。同时，他欢迎并愿为越南科技与服务企业在塞内加尔投资兴业创造有利条件，强调越南与塞内加尔可作为东西非与东南亚市场之间的桥梁，为彼此商品拓展市场。

越南国会主席陈青敏会见塞内加尔总理奥斯曼·松科。图自越通社

奥斯曼·松科高度评价越南国会在推动人民当家作主方面的作用，并赞同陈青敏主席提出的加强两国立法机构务实合作，为两国人民谋福祉的建议。陈青敏也建议塞方总理指示相关部门继续为越南企业在塞内加尔寻找合作机会提供便利。



在会见中，双方一致认为应进一步推动两国文化交流，并一致肯定越南武道在塞内加尔日益受到欢迎和练习，是两国人民团结友好关系的生动体现。



会见结束后，陈青敏与奥斯曼·松科共同出席并见证了越南与塞内加尔间多项合作文件的签署和交换仪式，其中包括越南外交部与塞内加尔非洲一体化与外交部的合作备忘录；越南工贸部与塞内加尔工贸部关于大米贸易的合作备忘录；越南农业与环境部与塞内加尔农业、粮食主权与畜牧部关于农业合作的备忘录；关于芹苴市与济金绍尔市发展友好与合作关系的意向书。（完）