越南国会主席陈青敏会见在意大利的越南学生会及优秀留学生代表

据越通社特派记者报道，在对意大利共和国进行正式访问期间，越南国会主席陈青敏于当地时间4月12日上午在米兰市会见了在意大利的越南学生会及优秀留学生代表。



据在意大利越南学生会会长武氏碧叶介绍，目前在意越南学生约有1000至1200名，就读于工程技术、建筑设计与艺术、经济管理、法律与国际关系、自然科学等不同专业。近年来，专业选择趋势明显转向人工智能、数据、信息技术和设计等领域，而与可持续发展和绿色能源相关的专业也在增加，但尚未占据较大比重。学生主要集中在硕士阶段（约60%），其次是本科（30%）以及博士、研究生或短期职业培训课程（10%）。

越南国会主席陈青敏与在意大利的越南学生会及优秀留学生代表合影。图自越通社

国会主席陈青敏明确指出，今天在座的各位优秀学生的选择正契合了党的十四大决议的精神。在强调知识分子和学生队伍的重要作用时，国会主席指出，要实现两位数增长、稳定宏观经济、抑制通胀，就必须重视发展科学技术、创新和数字化转型。为了发展这些领域，国会主席赞同必须继续完善体制的观点。



陈青敏表示，在座的学生们提出的建议非常准确和切实，国会各机关将与相关部委、机构研究、吸纳，尽早提出适当解决方案或反馈，以满足正当愿望，并进一步发挥海外越南人这一宝贵资源的作用。



陈青敏还指出，越南党和国家已出台多项政策，吸引海外越南专家、知识分子为国家发展作出贡献。其中值得一提的是越共中央政治局关于推进科技、创新及国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，2025年《科技创新法》，2025年《国籍法（修正案）》，国会关于试点若干特殊机制、政策以创造科技创新突破的第193/2025/QH15号决议等，提出了多项特殊机制，改进科研活动开展流程，以吸引、重用海外越南籍专家、科学家回国工作。一些地方对硕士、博士队伍出台了优厚的待遇机制。



陈青敏希望在意大利的越南留学生努力学习，吸收所在国的科技成果；继续发挥自己的智慧、经验和本领，为国家的建设和发展事业贡献自己的力量。（完）