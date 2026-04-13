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越南国会主席陈青敏会见在意大利的越南学生会及优秀留学生代表
据越通社特派记者报道，在对意大利共和国进行正式访问期间，越南国会主席陈青敏于当地时间4月12日上午在米兰市会见了在意大利的越南学生会及优秀留学生代表。
据在意大利越南学生会会长武氏碧叶介绍，目前在意越南学生约有1000至1200名，就读于工程技术、建筑设计与艺术、经济管理、法律与国际关系、自然科学等不同专业。近年来，专业选择趋势明显转向人工智能、数据、信息技术和设计等领域，而与可持续发展和绿色能源相关的专业也在增加，但尚未占据较大比重。学生主要集中在硕士阶段（约60%），其次是本科（30%）以及博士、研究生或短期职业培训课程（10%）。
国会主席陈青敏明确指出，今天在座的各位优秀学生的选择正契合了党的十四大决议的精神。在强调知识分子和学生队伍的重要作用时，国会主席指出，要实现两位数增长、稳定宏观经济、抑制通胀，就必须重视发展科学技术、创新和数字化转型。为了发展这些领域，国会主席赞同必须继续完善体制的观点。
陈青敏表示，在座的学生们提出的建议非常准确和切实，国会各机关将与相关部委、机构研究、吸纳，尽早提出适当解决方案或反馈，以满足正当愿望，并进一步发挥海外越南人这一宝贵资源的作用。
陈青敏还指出，越南党和国家已出台多项政策，吸引海外越南专家、知识分子为国家发展作出贡献。其中值得一提的是越共中央政治局关于推进科技、创新及国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，2025年《科技创新法》，2025年《国籍法（修正案）》，国会关于试点若干特殊机制、政策以创造科技创新突破的第193/2025/QH15号决议等，提出了多项特殊机制，改进科研活动开展流程，以吸引、重用海外越南籍专家、科学家回国工作。一些地方对硕士、博士队伍出台了优厚的待遇机制。
陈青敏希望在意大利的越南留学生努力学习，吸收所在国的科技成果；继续发挥自己的智慧、经验和本领，为国家的建设和发展事业贡献自己的力量。（完）