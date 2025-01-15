越南国会主席陈青敏会见俄罗斯联邦政府总理米舒斯京

陈青敏对俄罗斯总理一行来访越南表示欢迎，并表示，此访意义重大，旨在落实两国高层领导人近期达成的共识。

陈青敏强调，越南党、国家、国会和人民永远铭记并感谢俄罗斯人民在此前越南争取民族独立、国家统一斗争和当今建国卫国事业中给予的宝贵支持和帮助。越南始终重视与俄罗斯联邦的传统友谊和全面战略伙伴关系，并视俄罗斯为越南外交政策最重要的伙伴之一。

米舒斯京强调，俄罗斯联邦希望加强与越南在各领域的合作，并指出，俄罗斯联邦特别重视扩大两国地方和企业之间的合作。

会见中，两国领导人高兴地看到，两国政治上高度互信，代表团互访频繁，其中，议会合作是推进两国各领域合作的重要基础。

米舒斯京表示，俄罗斯联邦高度重视与越南的全面战略伙伴关系。他高兴地看到两国关系发展良好，在多个领域取得众多成果。值得注意的是，越俄经贸合作发展蓬勃。两国在科技、文化、教育、旅游等领域合作日益拓展。双方每年轮流举办“越俄文化日”活动。

陈青敏指出，越南国会在双边和多边框架内与俄罗斯联邦委员会和国家杜马保持着密切和有效的合作。双方积极推动高层代表团互访，有效落实越南国会与俄罗斯联邦国家杜马议会间合作委员会机制。

陈青敏说，越南国会支持政府和各部委行业进一步加强两国全面合作，特别是在国防安全等重要领域的合作。同时，通过研究扩大合作范围以及签署新的合作文件，进一步推动能源—石油领域的合作。

陈青敏强调，越南国会愿与两国政府配合解决体制问题，促进合作，协调利益，实现双边关系走深走实的共同目标。他说，在世界和地区形势复杂多变的背景下，越南始终坚持独立、自主、多边化、多样化的外交路线，并希望加强与俄罗斯联邦在各领域合作，造福两国人民，致力于本地区和世界的和平、稳定与发展。

作为东盟负责任的成员国，越南支持俄罗斯联邦扩大在亚太地区的存在以及加强与东盟的合作；愿为促进俄罗斯联邦和东盟国家的合作搭起桥梁纽带；希望俄罗斯为本地区发展、和平与共同繁荣作出积极贡献，支持东盟和越南在尊重包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上以和平方式解决东海争端的立场。

陈青敏指出，两国合作空间广阔，合作潜力巨大，因此希望双方共同采取措施促进双边贸易规模迅速扩大。（完）