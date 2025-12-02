越南国会主席陈青敏会见俄罗斯联邦委员会第一副主席亚茨金

12月2日上午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见自11月29日至12月5日对越南进行工作访问的俄罗斯联邦委员会第一副主席、俄罗斯联邦委员会与越南国会合作小组主席安德烈·亚茨金（Andrey Yatskin）。



陈青敏在会见中表示，此次访问是促进两国立法机构合作的重要一步，有助于促进越南国会越俄友好议员小组同俄罗斯联邦委员会与越南国会合作小组之间的合作与直接交流，同时加强越南与俄罗斯各地方之间的合作。



亚茨金强调，俄罗斯联邦领导人高度重视与越南的传统友谊和全面战略伙伴关系，并将越南视为俄罗斯在该地区最重要的合作伙伴。



陈青敏重申，越南党、国家、国会和人民永远铭记并感谢包括兄弟般的俄罗斯人民在内的苏联人民在越南以前争取独立的斗争中所提供的帮助以及俄罗斯联邦当前在越南发展事业中的密切有效合作。在越俄全面战略伙伴关系建立10多年（2002-2025年）的基础下，陈青敏强调，高度互信的政治关系是双方进一步发挥合作潜力，造福两国人民，促进两个民族发展的重要基础。

越南国会主席陈青敏和俄罗斯联邦委员会第一副主席亚茨金一致认为，越俄全面战略伙伴关系正在良好发展；两国在经贸与投资领域的合作正在得到切实有效地推进；双方扩大直达航线网络有利于促进两国民间交流、旅游和贸易合作。陈青敏提议俄罗斯联邦委员会支持并促进两国各地扩大和加强直接合作，建立新的合作关系，以满足发展需求，并挖掘两国各地的优势。



亚茨金认为，双方发展潜力仍有待挖掘，俄罗斯联邦委员会的最重要任务之一是促进两国各地方之间的合作。双方同意加强信息交流，支持两国更多地方的互联互通，促进民间交流，扩大在经济、贸易、投资、文化、教育培训和旅游等领域的合作。



陈青敏对议会渠道合作取得的积极成果，特别是越南国会与俄罗斯联邦委员会之间的合作成果给予认可。双方还同意共同研究并起草下一阶段新的合作计划。（完）