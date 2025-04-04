越南国会主席陈青敏会见亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬

越通社特派记者报道，访问亚美尼亚期间，当地时间4月4日下午，越南国会主席陈青敏会见了亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬（Nikol Pashinyan）。

帕希尼扬总理在会上表示，陈青敏主席的此访是越南自与亚美尼亚建交以来，越南高级领导人首次访问亚美尼亚，其具有十分重要的意义，不仅开启议会合作新篇章，也为双边各领域合作注入强劲动力，造福两国人民。帕希尼扬总理还表示：“越南始终在我心中”，并强调越南是亚美尼亚在东南亚地区的重要伙伴。



陈青敏主席强调，越南始终重视与亚美尼亚的传统友好与多方面合作关系，支持亚美尼亚加强与东盟的关系，并愿作桥梁推动亚美尼亚与东盟各国的合作发展。他强调，越南党、国家和人民始终铭记亚美尼亚人民在越南争取民族独立和国家建设发展过程中给予的宝贵支持。



陈青敏主席高兴地分享了他与亚美尼亚总统瓦哈根·哈恰图良（Vahagn Khachaturyan）、国民议会议长阿伦·西蒙扬（Alen Simonyan）会谈取得的成果，以及越南-亚美尼亚企业论坛在促进两国发展合作方面取得的积极成果。

两位领导人就推动双边关系发展的重大方向与具体措施深入交换意见，一致同意继续加强高层及各级别代表团互访，包括企业界交流，有效落实现有合作机制和协议，推动两国关系朝着更加深入务实的方向发展。



双方一致认为，经贸合作是双边关系的重要支柱，合作潜力巨大。双方将进一步深化经贸合作，为企业互相了解市场创造有利条件。陈青敏主席建议亚美尼亚与亚欧经济联盟成员国协商，携手越南有效落实自由贸易协定，消除技术壁垒，促进双边商品进入彼此市场。



两位领导人还强调加强交通、教育、文化、人文交流和地方对接的重要性，一致同意推动多式联运交通连通，促进旅游及进出口发展；继续就奖学金问题进行磋商，加强高科技人才培训合作，定期举办文化交流活动；同时建议双方有关部门研究签证便利政策，为两国公民和企业往来、了解文化和开展合作项目创造便利条件。



关于多边和地区合作，双方强调将继续在国际和地区论坛上保持密切协调。陈青敏主席建议亚美尼亚支持越南和东盟在东海问题上的立场，主张依据国际法、《联合国宪章》及1982年《联合国海洋法公约》以和平方式解决争端。



帕希尼扬总理诚挚邀请越南派高级代表参加将于2026年召开的《联合国生物多样性公约》缔约方大会第十七次会议（COP17）。（完）