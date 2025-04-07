越南国会主席陈青敏会见乌兹别克斯坦民族关系与对外友好合作委员会主席

越通社特派记者报道，在访问乌兹别克斯坦共和国框架下，当地时间4月6日晚在乌首都塔什干，越南国会主席陈青敏会见了乌兹别克斯坦民族关系与对外友好合作委员会（以下简称委员会）主席Sariev Kakhramon Ramatullaevich和乌兹别克斯坦-越南友好协会（以下简称友好协会）主席穆罕默多夫·阿利舍尔·鲁斯塔莫维奇（Mukhamedov Alisher Rustamovich）。



乌兹别克斯坦民族关系与对外友好合作委员会主席和乌兹别克斯坦-越南友好协会主席穆罕默多夫·阿利舍尔·鲁斯塔莫维奇希望双方能为两国学生组织更多培训项目，加强青年学生交流以传承两国传统友谊。





越南国会主席陈青敏在介绍越南近40年革新成就时强调，越南社会政治稳定、经济强劲复苏取得积极全面成果。2024年GDP增长率超7%，经济规模约达4700亿美元。越南已签署17项自贸协定，连接全球60多个主要经济体；创新创业精神、科技应用、数字化转型势头蓬勃。

关于越乌双边关系，陈青敏表示，越南重视乌在中亚地区作用，期待发展传统友好和多领域合作。此次代表团由越南国会、政府、部委和地方代表组成，旨在探寻与乌在多个领域的投资合作机遇。





为更好发挥委员会和友好协会在深化两国关系中的作用，国会主席陈青敏建议委员会和协会继续同越南友好组织联合会、越乌友好协会及越南驻俄罗斯大使馆（兼驻乌）保持密切协作。陈青敏相信，凭借对越南的深厚情谊，委员会和友好协会成员将继续为推进两国传统友好合作关系作出积极贡献。（完）