越南国会主席陈青敏会见中国国务院总理李强

10月13日，越南国会主席陈青敏会见了来访的中国国务院总理李强。

陈青敏强调，在越中两国关系进入构建具有战略意义的命运共同体新时代，此访意义重大，为保持高层密切交往、推动落实两国领导人达成的重要共识，为越南国会与中国全国人大乃至越中双边关系的发展注入新动力。

两国领导人共同回顾了过去越中两党两国以及越南国会与中国全国人大的重要合作成果，并一致认为，两国关系正处于深入、全面、实质性发展阶段。

陈青敏强调，越南坚持巩固和发展同中国的友好合作关系，并将其视为越南奉行独立自主、和平、合作、发展、多边化、多元化外交政策的一贯方针、客观要求、战略选择和首要任务 。李强强调，中方始终将对越关系放在周边外交政策的优先方向。

陈青敏提出继续促进今后两国合作的措施，其中包括增强政治互信，朝着更平衡、更可持续的方向促进经贸与投资合作，促进民间交流；加快两国高速铁路、高速公路互联互通，扩大越南农水产品对华出口，扩大在数字经济、绿色发展、可再生能源等领域合作，办好2025越中人文交流年活动。

关于议会合作，越南国会与中国全国人大继续发挥其在促进两国关系发展，促进体制完善经验交流，建设在党领导下的社会主义法治国家等方面的立法和监督作用。在海上问题上，双方要贯彻落实高层协议和共识，更好管控和化解海上分歧。根据《关于指导解决越中海上问题基本原则协议》，并在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上，以和平方式解决分歧。

李强对陈青敏提出的意见和建议表示赞同，并强调，中国党、国家和人民愿同越南党、国家和人民一道，不断巩固、维护和发展两国睦邻友好和全面合作，积极构建具有战略意义的中越命运共同体，为各自国家社会主义现代化建设作出贡献。

李强提出三点建议：一是保持两党、两国领导人频繁交往和接触，及时就双边关系和共同关心的重大国际问题交换意见，确保对中越命运共同体建设的战略引领。二是扩大两国立法机构交流与合作；有效开展中国全国人大和越南国会合作机制，欢迎陈青敏同志访华，加强两国立法机构的交流。三是夯实两国关系民意基础，举办好2025越中人文交流年活动，讲好中越两国人民友谊故事。 会议结束后，陈青敏诚挚邀请中华人民共和国全国人大常委会委员长赵乐际早日对越南进行正式访问，并共同主持越中议会合作机制首次会议。（完）