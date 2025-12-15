越南国家选举委员会12月15日下午在国会大厦举行第四次会议。越共中央政治局委员、国会主席、国家选举委员会主席陈青敏主持会议。



国家选举委员会副主席、各位委员及相关机构领导代表出席会议。



在会议上，国会主席陈青敏指出，选举准备工作正在紧张、有序地推进，严格遵循法律规定的程序。



越南国会主席陈青敏主持国家选举委员会第四次会议。图自越通社

与以往选举活动不同，此次选举是在政治体系和地方政府机构继续完善、按中央各项决议精神进行调整的背景下进行的；部分城市政府和地方政府组织模式也在不断创新和完善。这对选举准备工作的质量提出了很高要求，必须确保严格按照程序和规定执行，特别是人事工作须依照权威机关的规定进行。国会主席强调，目前各相关机构的工作任务正按照中央的指示方向稳步推进。



国会主席强调了选举准备工作的一些亮点。陈青敏指出，从中央到地方各级均同步、积极投入；准备进度迅速而稳健，尤其是在完善文件、制定组织方案、起草选区决议方面；人事工作提前准备、审慎操作、严格遵循程序，这一点相比以往选举具有重要创新意义；社会治安工作采取“未雨绸缪”策略；信息技术应用取得显著进展等。



会议上，国家选举委员会还通过了关于选举工作的若干决议。（完）