新闻
越南国会主席陈青敏主持召开规范性法律文件审查处理指导委员会第一次会议
4月9日下午，规范性法律文件审查处理指导委员会（以下简称“指导委员会”）第一次会议在国会大厦举行。
越共中央政治局委员、国会主席、指导委员会主任陈青敏主持会议。政府副总理、指导委员会常务副主任黎进珠，国会副主席、指导委员会副主任阮克定一同出席。
会上，与会代表集中讨论并就以下内容提出意见：指导委员会活动规章草案；规范性法律文件审查处理实施计划草案；在全国范围内组织实施统一规范性法律文件审查处理指导草案等。
陈青敏主席在会上作指导讲话时明确指出，全面审查处理的目标是对规范性法律文件系统的现状进行准确、充分、全面的评估，从而提出处理全国法律文件系统的总体解决方案。
陈青敏强调，这是一项复杂、重大、规模宏大且史无前例的任务，意义至关重要。审查对象和范围非常广泛，包括中央和地方颁布的所有现行有效规范性法律文件（宪法除外），以及截至2026年10月31日已颁布但尚未生效的法律文件。
黎进珠副总理在会上发表讲话时强调，体制是发展的重要资源；一个开放、透明的体制将有助于疏通、释放并引导其他资源，为增长创造强劲动力。反之，若体制更新缓慢、重叠交叉，将成为阻碍发展的最大瓶颈。因此，此次全面审查应被视为一项特别重要的政治任务，旨在为生产经营排忧解难，为民众和企业创造便利，助力实现越共十四大决议确定的两位数增长目标。
黎进珠要求指导委员会成员紧密跟踪全面审查计划；指导各机关、组织和地方高效执行任务，并与相关部门紧密配合，确保工作的质量和实施进度。
他还要求中央及地方各级机关不仅要进行内部审查，更要特别重视征求受影响对象，特别是民众、企业及执行主体的意见。在此基础上，构建有重点、有针对性的法律完善程序，朝着透明、可行且高效的方向重构法律系统。（完）