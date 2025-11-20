越南国会主席陈青敏与韩国国会议长禹元植举行会谈

陈青敏热烈欢迎并高度评价禹元植议长选择越南作为其东南亚地区首访国家，并相信，此访将为推动越南与韩国全面战略伙伴关系以及两国立法机构合作朝着更务实、高效、全面的方向发展作出重要贡献。



禹元植表示，韩国继续保持越南第一大外国直接投资来源国和第三大贸易伙伴的地位。2024年两国人员交流规模首次突破500万人次。他认为，两国文化有许多相似之处，两国互为首要的经济伙伴，拥有密不可分的关系。



双方对两国自1992年建交以来合作关系取得的良好进展感到高兴，对两国议会外交与合作成为两国关系中的亮点，在监督推动高层协议落实、分享立法经验以及增进两国代表和人民之间的相互理解方面发挥着重要作用等给予高度评价。



双方同意进一步巩固政治互信，保持高层代表团互访，为在所有领域扩大全面合作奠定基础，同时不断扩大防务、安全领域合作，在非传统安全和跨国犯罪问题上交流经验并相互支持。



双方一致同意推动经济合作有效发展，符合双方共同利益，尽早实现2030年将双边贸易额提升至1500亿美元的目标，同时扩大在工业、能源和技术转让领域的合作，服务于共同发展目标。禹元植希望越南继续关心支持并为韩国企业排忧解困，让韩国企业安心在越南开展长期投资。



会谈现场。图自越通社

在两国全面战略伙伴关系基础上，双方同意继续加强教育培训、文化、旅游合作，增进民间交流，从而进一步加强两国人民之间的紧密联系。借此机会，陈青敏感谢并希望禹元植和韩国国会继续关心、维护旅韩越南人社群的正当权益，让其安心在韩国长期生活、学习和工作。



双方一致同意有效落实此次访问期间签署的合作谅解备忘录，保持两国国会频繁的高层互访，充分发挥两国立法机构在协调监督两国政府所签署的国际条约和合作协议执行情况的作用。双方加强交流合作，发挥两国国会友好议员小组的桥梁作用，继续在亚太议会论坛、各国议会联盟等地区和世界议会间论坛上加强协调配合，相互支持。



双方就一些共同关心的地区和国际问题交换了意见，同意紧密配合，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。



会谈后，陈青敏和禹元植举行了越南国会与韩国国会合作谅解备忘录签署仪式。韩国国会议长禹元植一行还观摩了越南第十五届国会第十次会议。



当天晚间，陈青敏为韩国国会高级代表团举行了欢迎宴会。（完）