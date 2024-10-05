越南国会主席陈青敏与胡志明市市委常委会举行工作会议

10月5日上午，越共中央政治局委员、国会党委书记、越南国会主席陈青敏在胡志明市党委总部就落实国会关于胡志明市特殊发展机制和政策（试点）的第98/2023/QH15号决议和关于胡志明市三环路建设投资项目投资主张的第57/2022/QH15 号决议的结果主持了与胡志明市市委常委会的工作会议。

胡志明市市委副书记、人民委员会主席潘文买在会上作报告时表示，2024年第三季度胡志明市经济社会发展情况延续第二季度的增长势头，较上季度更为积极，但未出现突破。生产总值增长率达到7.33%，今年前9个月平均达到6.85%。社会消费品零售总额和消费服务收入增长10.5%；出口额达到338.2亿美元，增长10.2%；进口额达到441亿美元，增长6.4%）等。

对于第98号决议的落实结果，潘文买表示，该决议为胡志明市化解困难、释放资源、激发发展动力、挖掘潜力带来了重大突破机遇。

在投资管理领域，胡志明市已斥资2.79万亿越南盾（2023年）和9980亿越南盾（2024年）用于支持减贫和创造就业机会。胡志明市同时批准地铁一号线、二号线、三环线沿线的7个公共交通导向型开发位置清单；按照公私合作方式，公布了卫生、教育、文化领域41个投资项目清单；实施时间至2028年现有道路的5个升级改造扩建的建设-经营-转让（BOT）项目。

关于落实第57号决议的成果，胡志明市已批准投资总额为68.66万亿越盾的子项目可行性研究报告，同时确保技术设计和概算的准备、评审和批准按计划进行。子项目开工建设进度符合要求。

会上，与会代表还提出与落实第98号决议、三环路工程相关的建议。

陈青敏在会上发表讲话时表示，胡志明市的增长与其地位、潜力和优势不相称，且基础设施缺乏配套性。

陈青敏建议，胡志明市应贯彻落实苏林总书记、国家主席在越共十三届十中全会上的指示，即集中精力创造体制和发展的突破口，大力推进干部工作改革，为建设和发展经济社会基础设施上实现新突破注入强劲动力。

陈青敏建议该市注重提升国际竞争力、劳动生产率，提高人选质量，为各级党代会和越共十四届召开做准备。

陈青敏对胡志明市提出关于打造国际金融中心、城铁、四环路等三项建议给予好评，并表示，国会党组和国会常务委员会与市政府协调，及时解决困难和问题。（完）