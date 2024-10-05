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越南国会主席陈青敏与胡志明市市委常委会举行工作会议
胡志明市市委副书记、人民委员会主席潘文买在会上作报告时表示，2024年第三季度胡志明市经济社会发展情况延续第二季度的增长势头，较上季度更为积极，但未出现突破。生产总值增长率达到7.33%，今年前9个月平均达到6.85%。社会消费品零售总额和消费服务收入增长10.5%；出口额达到338.2亿美元，增长10.2%；进口额达到441亿美元，增长6.4%）等。
对于第98号决议的落实结果，潘文买表示，该决议为胡志明市化解困难、释放资源、激发发展动力、挖掘潜力带来了重大突破机遇。
在投资管理领域，胡志明市已斥资2.79万亿越南盾（2023年）和9980亿越南盾（2024年）用于支持减贫和创造就业机会。胡志明市同时批准地铁一号线、二号线、三环线沿线的7个公共交通导向型开发位置清单；按照公私合作方式，公布了卫生、教育、文化领域41个投资项目清单；实施时间至2028年现有道路的5个升级改造扩建的建设-经营-转让（BOT）项目。
关于落实第57号决议的成果，胡志明市已批准投资总额为68.66万亿越盾的子项目可行性研究报告，同时确保技术设计和概算的准备、评审和批准按计划进行。子项目开工建设进度符合要求。
会上，与会代表还提出与落实第98号决议、三环路工程相关的建议。
陈青敏在会上发表讲话时表示，胡志明市的增长与其地位、潜力和优势不相称，且基础设施缺乏配套性。
陈青敏建议，胡志明市应贯彻落实苏林总书记、国家主席在越共十三届十中全会上的指示，即集中精力创造体制和发展的突破口，大力推进干部工作改革，为建设和发展经济社会基础设施上实现新突破注入强劲动力。
陈青敏建议该市注重提升国际竞争力、劳动生产率，提高人选质量，为各级党代会和越共十四届召开做准备。
陈青敏对胡志明市提出关于打造国际金融中心、城铁、四环路等三项建议给予好评，并表示，国会党组和国会常务委员会与市政府协调，及时解决困难和问题。（完）