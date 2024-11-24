越南国会主席陈青敏与旅柬越南人社群会面 政府副总理胡德福会见在柬越南企业协会

陈青敏对越南驻柬埔寨大使馆、旅柬越南人协会、在柬越南企业协会近期活动取得丰硕成果表示祝贺。

陈青敏向侨胞们介绍2024年国内经济社会发展情况形势时强调，越南宏观经济继保持稳定，通货膨胀得到控制。越南做好社会保障工作。外交工作得到加强并有助于提升越南在国际舞台上的地位和威望。反腐败反浪费工作受到高度重视，没有禁区等。

特别的是，越南正在努力完成2021-2025年经济社会发展五年计划，争先胜利实现越共十三大决议。党的十四大筹备工作在积极进行中。

陈青敏强调，越南党和国家始终高度重视旅居柬埔寨的约10万名越南人的作用，希望广大旅柬越南人不断弘扬团结互助、相亲相爱精神；遵守当地法律法规，并不断奋发向上。

*在越南国会主席陈青敏和越南党和国家高级代表团访问柬埔寨期间，同日下午，越南政府副总理、财政部长胡德福会见在柬越南企业协会（VCBA）代表，听取该协会的愿望，了解其情况，从而支持和帮助解决在越南企业在柬埔寨投资经营活动的困难。

胡德福呼吁越南企业继续发挥重要桥梁作用，为提升国家形象，培育和加强两国、两国人民之间的友谊与合作作出贡献。

VCBA协会会员目前约50家企业，总投资资金近30亿美元。越南企业为当地近10万名劳动者创造就业岗位，有效促进当地经济社会发展。（完）