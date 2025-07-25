越南国会主席陈青敏与夫人抵达拉巴特 开始对摩洛哥进行正式访问

摩洛哥众议院议长国民议会议长拉希德·塔勒比·阿拉米（Rachid Talbi Alami）、摩洛哥众议院工作人员以及越南驻摩洛哥大使黎金贵等来到拉巴特萨莱机场迎接陈青敏一行。



随后，陈青敏与阿拉米进行了短暂会晤。

陈青敏与阿拉米进行短暂会晤。图自越通社

越南与摩洛哥于1961年建立外交关系，经过30年的中断，两国于1991年恢复关系，并在多个领域取得了诸多合作成果，特别是自2004年至今合作不断深化。



在高层互访方面，最近一次是2019年3月，时任越南国会主席阮氏金银对摩洛哥进行正式访问；2017年12月，摩洛哥众议院议长哈比博·马勒克（Habib El Malki）对越南进行正式访问。双方在多边框架也积极相互支持。



在经济领域，双边合作主要集中在贸易方面，双边贸易额每年稳定增长（13-14%），从2017年的1.692亿美元增至2024年的超过3亿美元。其中，越南出口到摩洛哥的主要产品包括电子产品、咖啡、胡椒、纺织品、各类布料和纱线等；进口商品主要为动物饲料、化肥等。



两国国会/议会间的合作关系呈现良好发展势头。双方于2017年12月摩洛哥众议院议长哈比博·马勒克访越期间签署了合作协议；双方还定期进行交流，保持高层及各委员会、国会辅助机构间的接触与合作。在多边方面，双方在各国议会联盟（IPU）、法语国家议会大会（APF）等框架上保持接触与磋商。在越南国会担任2020年东盟议会联盟（AIPA）主席国期间的积极支持下，摩洛哥国会于2020年9月正式被接纳为AIPA观察员。

越南驻摩洛哥大使馆工作人员和旅摩越侨代表来到机场迎接陈青敏和夫人一行。图自越通社

预计在此次访问期间，陈青敏将与摩洛哥高级领导人举行会见和会谈；出席推动越摩经贸与投资合作的法律政策座谈会；会见摩越友好协会主席、摩越议员友好小组主席；并与越南驻摩洛哥大使馆工作人员及旅摩越南人社群代表见面交流等。



这是时隔六年越南高级领导人首次对摩洛哥进行正式访问。陈青敏此次访摩将为双方进一步推动合作，特别是在贸易、投资、农业和旅游等领域的合作，力争在未来几年将双边贸易额提升至5亿美元注入强劲动力。（完）